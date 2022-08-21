طريقة عمل الجاتوه شاتوه بالشوكولاتة مثل محلات الحلويات اللذيذة

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من أشهر أنواع الكيك هو الجاتو شاتو يعتبر من ضمن الكيك الفرنسى الذى يتميز بطعم مميز ولذيذ، وغير ذلك فهو يعتبر انه يحضر فى وقت قصير وسهل، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة وأطعمة متنوعة مثل الشيكولاتة والفانيليا والكراميل، ويمكن تزيينه بالفواكه المفضلة كالكرز والتوت انواع مختلفة حسب الرغبة. مكونات عمل جاتو شاتو: 1 كوب لبن.

1 كوب زيت.

1 كوب سكر بودرة.

1 كوب كاكاو.

2 حبة بيض.

1 كوب دقيق.

1 كيس فانيليا.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونقوم بتجهيز المزيج بإضافة السكر ونقوم بتشغيل العجان على سرعة عالية. ثم نقوم بوضع الزيت عليه والكاكاو والملح ونستمر بالخفق حتى يكون مزيج هش كريمي. نأخذ كوب من المكونات ونتركه جانب لحين إستخدامه. نقوم بوضع الدقيق والبيض والبيكنج بودر ونستمر بالمزج حتى تمتزج جيداً. نحضر صينية وتدهن بالزيت ونقوم بإضافة الخليط الذى تم مزجه فى الصينية. نقوم بإدخال الصينية فى فرن قد سبق إشعاله يكون سخن، ونظبط درجة حرارة على 180° لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. نقوم بعد تسوية الجاتو نخرجه من الفرن، ونتركها لتبرد. بعد ذلك نقوم بوضع كوب الشيكولاته على سطح الجاتو وفردها جيداً. نقوم بتقطيع الجاتو ال قطع طولية ثم نقوم بوضعها فى الثلاجة حتى تبرد وبعد ذلك نقوم بتقديمها. مكونات عمل جاتو شاتو بالشوكولاتة: 1 كوب وثلاثة أرباع دقيق.

ثلاث أرباع كأس كاكاو بودرة سادة غير محلى.

1 ملعقة صغيرة ونص بيكربونات صودا.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كأس وثلاث أرباع سكر بودر.

ثلاث أرباع كأس زبدة.

2 كأس كريمة حامضة.

2 حبة بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 ملعقة صغيرة قرفة. مقادير كريمة الشيكولاته: 4 ملاعق كبيرة زبدة.

نص كوب بودرة الكاكاو سادة.

1 كوب ونص سكر بودر.

5 ملاعق كبيرة لبن.

نص ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة التجهيز: نقوم اولا بإشعال الفرن على درجة حرارة 180° ونظبط الرف فى المنتصف. نحضر صينية مستطيلة ونضع فيها ورق زبدة. نقوم بنخل الدقيق من الرواسب التى تكون به وعليه بودرة الكاكاو وبيكربونات الصودا والقرفة والملح. نقوم بإحضار العجان الكهربائي ونضع فيها جميع المكونات السابقة ونشغل الخلاط لدقيقة. ونضع عليه الزبدة والكريمة والبيض والفانيليا ونستمر بالخفق حتى تمتزج المكونات ويكون كريمى. نقوم بصب المزيج فى الصينية ونفرده جيداً حتى يكون متساوى. بعد ذلك نقوم بوضع الصينية فى الفرن لمدة لا تقل عن 45 دقيقة حتى يستوى الجاتو، ونحضر عود صغير خشبى للتأكد من أن الكيك استوى وندخله في المنتصف إذا خرج وليس به عجين فذلك يدل أنه قد أستوت. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها على شبك لتبرد جيداً. نقوم بإخراج الكيك من الصينية حتى يكون سليم ونزيل ورق الزبدة من القاع. طريقة تحضير كريمة الشيكولاته: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الزبدة حتى تذوب وجعل النار تكون متوسطة. نضع الكاكاو على الزبدة ونستمر التقليب حتى يتجانس ونتركه ليبرد. نضع السكر البودرة واللبن والفانيليا ونستمر بالتقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً. نحضر سكين الحلويات المستخدمة لفرد الصوصات ونقوم بإضافة كريمة الشيكولاته، وفردها بالسكين جيداً من الوجه للحواف. نقوم بوضعها فى الثلاجة حتى تتماسك الكريمة وتبرد جيداً وثم تقطع وتقدم جاهزة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجاتوه شاتوه بالشوكولاتة مثل محلات الحلويات اللذيذة - ثقفني

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