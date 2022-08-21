كيكة الشاي اليومية بالسمسم جربوها ولن يفشل معكم الكيك بعد اليوم

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كيكة الشاي اليومية بالسمسم من ألذ أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، والكيك من الحلويات التي تحضر بشكل يومي في معظم البيوت، وتقدم كإفطار خفيف مع الشاي أو بين الوجبات، ويتميز كيك الشاي بالسمسم بطعمه اللذيذ حيث يكسبه السمسم طعم مختلف عن باقي أنواع الكيك، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة وسهلة لعمل كيكة الشاي اليومية بالسمسم بمكونات اقتصادية ومتوفرة في المطبخ. مكونات كيكة الشاي اليومية بالسمسم

4 بيضات.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير لتحصلي على كيكة خفيفة بطعم مميز اتبعي الخطوات البسيطة التالية : حضري قالب كيك مفرغ من الوسط وقومي بدهن القالب بقليل من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. وزعي ملعقتين من السمسم في القالب لتكسب الكيكة نكهة طيبة وشكل رائع. .قومي بتسخين الفرن مسبقاً من أسفل فقط على حرارة 160 درجة. في إناء عميق ضعي صفار البيض بدرجة حرارة المطبخ مع نصف كوب من السكر، وقلبي بالمضرب اليدوي حتى يختفي السكر ويصبح الخليط فاتح اللون. ثم أضيفي نصف كوب من الزيت تدريجياً مع التقليب، وأضيفي نصف كوب من الحليب بدرجة حرارة المطبخ، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة من بشر البرتقال، وقلبي جيداً . ثم انخلي كوب ونصف من الدقيق، وقلبي جيداً حتى يختفي الدقيق، ويصبح الخليط ناعم بدون تكتلات . اخفقي بياض البيض الذي سبق عزله عن الصفار مع ربع ملعقة صغيرة من الملح بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة. ثم أضيفي نصف كوب السكر المتبقي بالتدريج، واخفقي على سرعة عالية ليصبح الخليط كريمي . أضيفي قليل من خليط بياض البيض على خليط الكيكة مع التقليب برفق حتى يختفي. ثم أضيفي باقي كمية بياض البيض بالتدريج، وقلبي برفق حتى يمتزج خليط الكيكة مع بياض البيض. أضيفي ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وقلبي برفق. نضع الخليط في قالب الكيك المدهون مسبقاً، ونطرق برفق لإخراج الهواء الزائد. ثم تخبز الكيكة لمدة 55 دقيقة في فرن ساخن مسبقاٌ على درجة 160 مئوية. نخرج الكيكة من الفرن عند تمام النضج، وتقلب على صينية مسطحة حتى تبرد تماماً. أسرار نجاح عمل الكيك

يجب استخدام نوع دقيق فاخر مخصص للكيك. استخدام المكونات السائلة مثل البيض والزبدة والحليب بدرجة حرارة المطبخ. تسخين الفرن مسبقاً قبل خبز الكيك. تقليب المكونات برفق بعد الخفق حتى نحصل على كيكة مرتفعة. يجب أن يكون الإناء المستخدم لخفق بياض البيض جاف. عمر شويل - جدة كيكة الشاي اليومية بالسمسم جربوها ولن يفشل معكم الكيك بعد اليوم - ثقفني

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