نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي المبكبكة بالسجق بطريقة بسيطة وسهلة وطعم حكاية في المقال التالي

تعتبر المبكبكة من الأكلات الليبية المشهورة، وهى عبارة عن خليط من المكرونة وقطع اللحم أو الدجاج مع مجموعة من البهارات اللذيذة، وتعد من الوجبات المفيدة جداً والمغذية لأنها تحتوي على خليط من البروتين والفيتامينات الموجودة فى الخضار، وسوف نقدمها لكم اليوم بشكل مختلف من السجق وبطريقة سهلة وبسيطة لتحضيره، كما أنه يعد وجبة غداء جميلة ولذيذة جداً ويقبل على أكلها العديد من الأشخاص، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير المبكبكة بالسجق فى المنزل بالتفصيل. مكونات المبكبكة بالسجق تتكون المبكبكة بالسجق من مكونات بسيطة وصحية واقتصادية سوف نتعرف عليها فيمايلي: ١/٢ كيلو من السجق البلدى.

٢ حبة من البصل مفرومين.

١/٢ كيلو من المكرونة الصغيرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

لتر من الماء الساخن.

٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

قرن من الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة من الكركم.

٤ ملعقة كبيرة من الصلصة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

٤ حبة من الطماطم مبشورة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل المبكبكة بالسجق سهلة وسريعة ويمكنك تجهيزها فى المنزل بكل سهولة وهى كالتالي: نحضر حلة مناسبة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت ونتركه حتى يسخن. ثم نضيف عليهم السجق بعد تقطيعه الى قطع متوسطة الحجم ونقوم بتشويحه لمدة ٥ دقائق. بعد ذلك نضيف عليه البصل المفروم ونقلب حتى يذبل ثم نضيف عليهم الثوم المفروم مع التقليب لمدة ٥ دقائق. ونضيف عليهم أربع ملاعق الصلصة ونقلب ثم نضيف عليهم الطماطم المبشورة والكزبرة المفرومة والفلفل الحار ونقلبهم مع بعض كويس لمدة ٥ دقائق. ثم نضيف عليهم البهارات من الملح والفلفل والكركم والبهارات والشطة والملح ونقلب. بعد ذلك نضيف عليهم لتر الماء الساخن ونقلبه تقليبه واحدة ونتركه حتى يغلي. ثم نضيف المكرونة ونقلبهم مع بعض كويس حتى يختلطوا تماماً. نتركها على نار عالية حتى تتشرب الماء شوية ثم نهدئ النار ونغطيها مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج المكرونة. أول ما تستوي نطفي النار مع مراعاة أن يكون بها شوية من الصوص بعد ذلك نغرفها فى طبق التقديم ونزينها بالبقدونس وبالف صحة وعافية. عمر شويل - جدة اعملي المبكبكة بالسجق بطريقة بسيطة وسهلة وطعم حكاية - ثقفني

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