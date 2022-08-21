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مع حلول فصل الصيف يكثر البحث عن وصفات لعمل تحلية باردة بمكونات بسيطة، ومن منا لا يعشق التحليات الباردة في هذا الجو الحار، وفي هذه الوصفة نقدم لكم تحلية باردة بدون بيض ولا فرن، كما أنها وصفة سريعة وسهلة التحضير لا تأخذ وقت ولا جهد في عملها، ويمكن حتى للمبتدئين في عالم المطبخ عملها بكل سهولة، وحلى الويفر من التحليات اللذيذة التي يقبل عليها الجميع وخاصةً الأطفال، وهى عبارة عن طبقات من بسكويت الويفر وكريمة النوتيلا المحلاة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل تحلية باردة ب3 مكونات فقط سهلة وسريعة سوف تحضريها كل يوم. مكونات عمل تحلية باردة

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل حلى الويفر البارد أسهل وأسرع تحلية لتخفيف الشعور بالحر: كوب من كريمة الخفق السائلة (250 جرام ).

2 ملعقة كبيرة من النوتيلا.

علبة من بسكويت الويفر بطعم الشوكولاتة (300 جرام ). للتزيين نوتيلا وبندق (اختياري). طريقة التحضير

يمكنك بكل سهولة عمل تحلية باردة ببسكويت الويفر اللذيذ، وما عليكي سوى اتباع الخطوات التالية للحصول على تحلية سريعة بطعم رائع: في إناء عميق ضعي كوب من كريمة الخفق السائلة وقومي بالخفق بالمضرب الكهربائي حتى يثقل قوام الكريمة. ثم أضيفي ملعقتين من النوتيلا على الكريمة المخفوقة وكرري الخفق. ثم أحضري قالب كيك مستطيل مقاس 11 في21 (قالب الكيك الإنجليزي) وادهني القالب بقليل من الزبدة أو الزيت. افردي بداخله كيس بلاستيك غذائي ثم ضعي ربع كمية خليط الكريمة والنوتيلا. بعد فرد طبقة من الكريمة وزعي فوقها طبقة من بسكوت الويفر بشكل متناسق ثم أضيفي طبقة ثانية من الكريمة وافرديها بشكل متساوي بالملعقة. ثم ضعي طبقة ثانية من بسكويت الويفر بشكل متساوي. وزعي طبقة ثالثة من الكريمة ثم طبقة من البسكويت. ثم وزعي طبقة أخيرة من الكريمة، ثم ضعي القالب في الفريزر لمدة ساعة لتتماسك الكريمة. ثم اقلبي الحلوى في طبق التقديم وزينيها بخطوط من النوتيلا وحبات من البندق على حسب الذوق. تقطع الحلوى وهى باردة ثم تقدم بألف صحة وعافية. طريقة عمل النوتيلا المكونات كوب حليب سائل.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب سكر بودرة.

2 كوب ونصف من الحليب المجفف.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة من نكهة البندق أو الفانيليا. طريقة التحضير نضع الحليب السائل، والكاكاو الخام، والحليب المجفف، والسكر، ونكهة البندق في الخلاط مع الخفق وإضافة الزيت بالتدريج حتى تمتزج جميع المكونات. تعبأ النوتيلا في علبة نظيفة وجافة، وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. حلى البسكويت البارد المكونات بسكويت شاي سادة. مكونات الطبقة الثانية كوب ونصف حليب بارد.

علبة قشطة حجم صغير.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

3 ملاعق كبيرة من بودرة الكريم كراميل.

15 قطعة بسكويت شاي. للتزيين كاكاو خام طريقة التحضير نغمس البسكويت في الحليب البارد، ونضع ثلاث طبقات من البسكويت في صينية مستطيلة الشكل. في الخلاط الكهربي نضع 15 قطعة من بسكويت الشاي، علبة القشطة، بودرة الكريم كاميل، ملعقة صغيرة نسكافيه، كوب ونصف من الحليب البارد. نخفق المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها ثم نضيفها على طبقات البسكويت. يزين حلى البسكويت بالكاكاو الخام، ثم ندخل الصينية الثلاجة حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة تحلية باردة ب3 مكونات فقط سهلة وسريعة سوف تحضريها كل يوم - ثقفني

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