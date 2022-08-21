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عمر شويل - جدة وصفة سحرية لإزالة التجاعيد وشد البشرة وتمنحك تفتيح فوري حتي 10درجات، الوجه هو عنوان جمالك حيث أنه يمنحك ثقة في النفس ولكن غالباً ما يواجه الكثير من المشاكل والتي تتسبب في اسمرار لون الجلد وظهور التجاعيد، ويكون ذلك من خلال التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي وعدم وضع واقي الشمس مما يشعرها بالإحراج، ولذلك تبحث عن أفضل منتجات تفتيح البشرة مثل الكريمات أو الماسكات الكيميائية للتغلب علي تلك المشكلة، إلا أنها ليست الحل الأمثل كما أنها مكلفة ويكون لها أثر سلبي علي البشرة علي المدي البعيد، مما تجعل الوصفات الطبيعية ذات فاعلية كبيرة لاحتوائها علي مواد طبيعية آمنة علي الجلد وتحافظ علي نضارة وحيوية الوجه.
وصفة فعالة لإزالة التجاعيد وشد البشرة لوجه ناصع البياض
تعد مسألة إزالة التجاعيد والحصول علي بشرة مشدودة وبيضاء أمر ضروري للعديد من الفتيات والسيدات.
حيث أنها تؤثر علي مظهر الوجه وتمنحك عمراً أكبر وهذا يشكل مشكلة كبيرة مما يجعلها تبحث عن أفضل الحلول.
ولذلك يمكنك تحضير وصفات طبيعية من المنزل بمكونات تساعد علي تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار.
ولهذا سوف أقدم لكم وصفة سحرية لإزالة التجاعيد وشد البشرة بمكونات طبيعية تماماً.
وصفة النشا والعسل
يحتوي النشا علي نسبة كبيرة من البروتين التي تساعد علي تعزيز إنتاج الكولاجين والحد من علامات الشيخوخة.
كما يعمل علي تفتيح وتوحيد لون البشرة والتخلص من الدهون الزائدة لغناه بالأحماض الأمينيه.
العسل يقوم بترطيب البشرة بشكل فعال مما يمنع ظهور التجاعيد كما يساعد علي شد البشرة.
كما يقوم بتفتيح الوجه وإزالة التصبغات والبقع الداكنة وتنعيم البشرة.
مكونات الوصفة
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب.
- ملعقتان من مسحوق الأرز.
طريقة تحضير وصفة إزالة التجاعيد وكيفية الاستخدام
- في وعاء مناسب قومي بمزج النشا والأرز ثم أضيفي العسل والحليب تدريجياً.
- يتم خلط المكونات حتي تتجانس وتحصلي علي قوام كريمي.
- يغسل الوجه وينظف جيداً قبل وضع الوصفة للحصول علي أفضل نتيجة.
- توزع علي الوجه والرقبة وتترك لمدة 30 دقيقة.
- يغسل الوجه بالماء البارد ويرطب بكريم مرطب.
- تكرر الاستخدام مرتين في الأسبوع لبشرة بيضاء ومشدودة.
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