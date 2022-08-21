نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ الجمال.. فنجان قهوة وكريم نيفيا وصفه المعجزات للعرايس قبل زفافك هتنور بشرتك في المقال التالي

نقدم طريقة عمل واستخدام ماسك القهوة لتفتيح البشرة وأي منطقة داكنة في الجسم، حيث أنه يمكنك الحصول على بشرة بيضاء وخالية من أي عيوب بأكثر من طريقة وأبرزها الذهاب إلى الصيدلية وشراء كريمات تفتيح سواء كانت طبيعية أم لا، كما أنه يمكنك اللجوء إلى جلسات ليزر لتفتيح الجسم والبشرة ولكنها طريقة مكلفة، ولكن الطريقة الأكثر ضمانًا لك هي عمل الوصفات الطبيعية في منزلك وتحضيرها بنفسك واستخدامها فهي تمد البشرة بملايين الفوائد وليست فقط الفائدة المصنوعة من أجلها. طريقة تحضير ماسك القهوة لتفتيح البشرة مكونات عمل الماسك:- ملعقتان كبيرتان من كريم نيفيا الطبيعي.

أربع ملاعق صغيرة من تفل القهوة.

عصير ليمون. خطوات عمل ماسك القهوة المنزلي للتفتيح:- قومي بخلط كل المكونات في علبة صغيرة أو طبق عميق ويمكنك تذويبه أكثر داخل حمام مائي لمدة عشر ثواني.

يجب غسل بشرتك جيدًا وإزالة أي بقايا للمكياج والأتربة والشوائب التي عليها بماء دافئ وغسول مناسب لنوع البشرة.

بعد ذلك ابدئي في توزيع الماسك على بشرتك ودلكي جيدًا حتى يتغلغل إلى مسام البشرة المفتوحة ولكن احرصي على عدم تقريبه من العين.

اتركيه على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل ثم قومي بشطف البشرة بماء بارد وجففي بشرتك ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب.

احرصي على استخدام الماسك ثلاث مرات من كل أسبوع وستجدي أفضل النتائج ويمكنك الاحتفاظ بماء تبقى منه في الثلاجة حتى لا يفسد. ماسك القهوة والعسل لتقشير البشرة المكونات المطلوبة:- أربع ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.

زيت جوز الهند النقي.

نصف ملعقة نشا ذرة كبيرة. خطوات عمل وصفة القهوة لتقشير البشرة:- ضعي المكونات كلها في وعاء معدني مناسب وقلبيهم جيدًا ثم صبيهم في علبة زجاجية صغيرة ويجب أن تكون نظيفة تمامًا ومعقمة ولها غطاء محكم الغلق.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على بشرتك بعد أن تنظفيها جيدًا من بقايا الكريمات والأتربة والمكياج ثم قومي بتطبيق الخليط عليها بنفس الطريقة السابقة واتركيه عليها نصف ساعة ثم قومي بشطفها جيدًا. عمر شويل - جدة صاروخ الجمال.. فنجان قهوة وكريم نيفيا وصفه المعجزات للعرايس قبل زفافك هتنور بشرتك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ الجمال.. فنجان قهوة وكريم نيفيا وصفه المعجزات للعرايس قبل زفافك هتنور بشرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.