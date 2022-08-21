نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سمعتم عن كيكة الحليب التركية تريليتشا؟ إليكم طريقتها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الحليب التركية والمعروفة كذلك باسم كيكة تريليتشا حلوى لذيذة يسهل تحضيرها في المنزل على عكس ما قد يظهر لك فمكوناتها لا تختلف عن مكونات أي نوع كيك عادي اعتدت إعداده في بيتك إلا أن طريقة تحضيرها وإضافة الطبقات فوقها يعطيها الطعم المميز لها والشكل الذي بمجرد رؤيته تعرفها مباشرةً.

مقادير كيكة الحليب التركية

تنقسم المكونات إلى أربعة أقسام جزء خاص بالكيك وآخر بالسائل لسقي الكيك ثم طبقة الكريمة وأخيرًا الكراميل كل هذا من أجل الحصول على كيكة الحليب التركية تريليتشا.

فلعمل الكيك نحتاج إلى:

كوب ونصف الكوب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب من الحليب السائل.

4 حبة من البيض متوسط الحجم.

2 كوب من السكر الأبيض.

فانيليا.

كوب إلا ربع الكوب من الزيت النباتي.

مقادير الكراميل وباقي الطبقات

لعمل الكراميل نحتاج:

كوب ونصف الكوب سكر أبيض.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب من الماء.

ولسقي الكيك وطبقة الكريمة نريد:

قشطة مخفوقة.

3 ملاعق قشطة مع كوبان من الحليب.

طريقة تحضير كيكة الحليب التركية تريليتشا

في البداية قم بتجهيز قالب كيك مستطيل وادهنه بالقليل من الزبدة مع رشة من الدقيق ليصبح جاهز لوضع عجينة كيكة الحليب التركية تريليتشا.

في وعاء عميق ضع السكر والبيض والفانيليا واخفقهم باستخدام المضرب الكهربائي حتى يفتح لونه.

ثم ضع الزيت والحليب وقلبهم وأخيرًا الدقيق مع البيكنج بودر وفي هذه المرحلة قلب الخليط بلطف مدة قصيرة جدًا فقط حتى تختلط المكونات.

هنا ضع خليط الكيك في القالب السابق تجهيزه وضعه في الفرن حوالي 40 دقيقة أو طبعًا حتى تمام التسوية.

نخلط الحليب مع القشطة ونسقي بهم الكيك وهي لا تزال دافئة حتى يعطيها طراوة.

بعد ذلك نخفق كمية من القشطة أو كريمة الخفق ونغطي طبقة الكيك بها مع توزيعها بشكل متساوي ومتناسق.

ثم قم بتجهيز الكراميل ضع السكر مع الماء على النار حتى يتغير لونه إلى الذهبي ثم ارفعه من على النار وضع الزبدة والقشطة مع التقليب حتى يصبح قوامه مناسب ولونه ذهبي.

وزع طبقة الكراميل فوق طبقة الكريمة وباستخدام عود خشبي يمكن عمل خطوط بالطول والعرض ليصبح شكل كيكة الحليب التركية تريليتشا مثل المقدمة في المطاعم.