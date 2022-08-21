بدون ألم نهائيا.. وصفة الليمون والسكر لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

بحث الكثير من الفتيات عن افضل طريقة لازالة الشعر من الوجه والجسم بصفة نهائية، حيث تقوم بعض السيدات بإزالة الشعر الزائد ببعض الطرق التقليدية المؤلمة، كذلك يضطر البعض إلي الذهاب إلى مراكز التجميل لإزالة الشعر بالليزر لكنه يكلف الكثير من المال، لذا يتم البحث عن أفضل الطرق الطبيعية لإزالة الشعر الزائد نهائيا، ومن هذه الطرق إزالة الشعر الزائد بالليمون والسكر بشكل نهائي من الوجه والجسم.

إزالة الشعر الزائد بالليمون والسكر بشكل نهائي من الوجه والجسم

يستخدم السكر في تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، وهنا يفضل استخدام حبيبات السكر، بينما يعمل السمر الدافئ على الالتصاق بالشعر وبالتالي صعوبة إزالته، بينما خلط عصير الليمون مع السكر يعمل على تفتيح البشره والتخلص من البقع وإزالة الجلد الميت، كذلك التخلص من الشعر الزائد نهائيا، ويمكن استخدامه بالطريقة التالية:

خلط ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ٢ ملعقة كبيرة من السكر.

نضيف كوب من الماء ووضعه على النار.

عندما يبدأ الخليط في عمل فقاعات.

نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد.

نضع الخليط على المنطقة المراد إزالته.

يترك الخليط لمدة حوالي ربع ساعة.

نغسل المنطقة ودعكها بحركات دائرية.

سوف تلاحظ الفرق للحصول على افضل نتيجة

يفضل استخدام هذه الطريقة مرتين في الاسبوع.

إزالة الشعر الزائد العسل والليمون بشكل نهائي من الوجه والجسم

من أفضل الطرق لإزالة الشعر الزائد نهائيا لذا ينصح بهذه الطريقة حيث يعمل العسل على ترطيب البشرة، خاصة للبشرة الجافة، يستخدم بالطريقة التالية: