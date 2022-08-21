استغلي موسم العنب واعملي الزبيب بنفسك فى البيت وخزينه لشهر رمضان

الزبيب من أنواع المكسرات التى المفيدة جداً والمغذية، والتى تدخل فى عمل العديد من أنواع الحلويات أو الكيك والبسكوت وغيرها من الأنواع الأخرى، وذلك لأنه يحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيد جداً فى تقوية الذاكرة لذلك يمكنك إعطائه للأطفال فى المدرسة، وبما أننا فى موسم العنب عليكي استغلاله بعمل وتخزين زبيب طوال العام لإستخدامه فى العديد من الوصفات اليومية، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الزبيب فى البيت بالتفصيل.

مكونات عمل الزبيب فى البيت

نحتاج فى عمل الزبيب فى البيت الى بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة بالنسبة لشرائه جاهز وهى كالتالي:

٢ كيلو من العنب.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو رشة من ملح الليمون.

٦ كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ماء مثلج أو به ثلج.

١/٢ ملعقة كبيرة من زيت البرافين أو زيت الزيتون.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الزبيب فى البيت سهلة جداً ولا تكلفك الكثير من الوقت وسوف نوضحها لكم بالتفصيل فيمايلي: