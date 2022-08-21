استغلي موسم العنب واعملي الزبيب بنفسك فى البيت وخزينه لشهر رمضان

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الزبيب من أنواع المكسرات التى المفيدة جداً والمغذية، والتى تدخل فى عمل العديد من أنواع الحلويات أو الكيك والبسكوت وغيرها من الأنواع الأخرى، وذلك لأنه يحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيد جداً فى تقوية الذاكرة لذلك يمكنك إعطائه للأطفال فى المدرسة، وبما أننا فى موسم العنب عليكي استغلاله بعمل وتخزين زبيب طوال العام لإستخدامه فى العديد من الوصفات اليومية، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الزبيب فى البيت بالتفصيل.
مكونات عمل الزبيب فى البيت
نحتاج فى عمل الزبيب فى البيت الى بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة بالنسبة لشرائه جاهز وهى كالتالي:
- ٢ كيلو من العنب.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو رشة من ملح الليمون.
- ٦ كوب من الماء المغلي.
- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ماء مثلج أو به ثلج.
- ١/٢ ملعقة كبيرة من زيت البرافين أو زيت الزيتون.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الزبيب فى البيت سهلة جداً ولا تكلفك الكثير من الوقت وسوف نوضحها لكم بالتفصيل فيمايلي:
- نقوم بغسل العنب كويس جداً للتخلص من الأتربة والأوساخ العالقة به وذلك بدون نزعه من العناقيد أو منزوع عادى.
- نحضر حلة مناسبة ونضع بها الماء المغلي ونضعها على النار ونضع بها ملعقة بيكربونات الصوديوم ونصف ملعقة الزيت ونضيف عليهم العنب ونضيف عليهم عصير الليمون أو ملح الليمون.
- نتركهم لمدة ٥ دقائق ثم نصفيهم كويس ونضعهم فى وعاء كبير به ماء وثلج.
- ثم نصفيهم كويس من الماء على مناديل مطبخ للتخلص من أى ميه موجودة فيه.
- نحضر صينية ويفضل تكون من الخشب ونفرشها بورق الزبدة أو قطعة قماش نظيفة ونرص عليها العنب العناقيد أو المنزوع مت ترك مسافة بينهم.
- بعد ذلك نضع الصينية فى مكان معرض للشمس فى الخارج ونتركه طول النهار وفى المساء ندخله أو يمكنكم بتغطيته بشاش نظيف ونشيله فى الصباح.
- وهكذا نتركه لمدة ٥ أيام أو أكثر حتى يجف تماماً.
- بعد ذلك نقوم بالاحتفاظ به داخل كيس من البلاستيك أو عبوة زجاجية نظيفة وبالف صحة وعافية.
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