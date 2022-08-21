قنبلة التبيض.. كريم النشا والقرنفل المبهر لتبيض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع والتصبغات من أول استعمال

النشا والقرنفل من أكثر المكونات الطبيعية الآمانة على البشرة ولذلك أصبحنا نجدها في الكثير من الوصفات التي نقدمها لكم لأكثر من علاج بالنسبة للإنسان ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة النشا والقرنفل في تبيض الوجه والتخلص من التجاعيد التي أصبحنا نراها في أنفسنا وعلى كل الأشخاص، وعلى الرغم من وجود الكثير من الكريمات التي تستخدم في علاج هذه المشكلة إلا أنها تكون سعرها مرتفع للغاية ومفعولها وقتي ولا يدوم طويلا وليس هذا الحل الأمثل لهذه المشكلة، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة سحرية للتخلص من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن بدون استخدام المواد الصناعية، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة القرنفل والنشا في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

القرنفل بالفعل له مفعول رائع في فرد التجاعيد التي توجد في الوجه والتي تريد أي ربة منزل التخلص منها لأنها تعطي سن أكبر بكثير ونحن نعرف جيدا أن جميع النساء تحب أن ترى نفسها دائما صغيرة في السن حتى لو كانت سنها كبير ولذلك نحن جئنا لكم بالحل السحري الذي لا يجعلك تبحثين مرة أخرى للوصول إلى وصفة لحل هذه المشكلة مع العلم أن هذه الوصفة آمنة مائة في المائة في استخدامها في المنطقة التي توجد حول العين، لأننا نعرف أن هذه المنطقة حساسة ويجب عدم استخدام أي مواد صناعية حولها، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة والتي تتلخص في:

نصف كوب من ماء القرنفل المغلي.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من الفازلين الطبيعي.

خطوات تحضير وصفة القرنفل في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

يجب اتباع الخطوات الأتية: