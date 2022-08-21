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كريم النشا وماء الورد للتفتيح، يعد كريم النشا وماء الورد من أفضل الكريمات التي يمكن استخدامها للحصول على البياض الناصع مثل الثلج فى غضون أيام قليلة، فهو يتكون من مكونات أمنة جدا على البشرة وتحتوى على خصائص فعالة فى تفتيح البشرة والتخلص من الاحمرار والالتهابات والبقع الداكنة، مما يساعد على منح بشرتك مظهر صحي وأكثر شباباً، فتعرفي على طريقة إعداد كريم النشا وماء الورد فى المنزل بخطوات بسيطة. طريقة عمل كريم النشا وماء الورد ملعقتان كبار من النشا.

ماء ورد.

ملعقة جل الألوفيرا.

نصف ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير: احضري وعاء امزجي به مقدار النشا مع مقدار من ماء الورد بحيث يكون المزيج متماسك وليس سائلاً.

ضعي المزيج فى حمام ماء ساخن مع الحرص على تقليبه طوال هذه الفترة حتى لا يحدث أي تكتل بالخليط.

عندما تحصلي على القوام المناسب الذي يشبه الكريم ارفعي الخليط، واتركيه جانباً حتى يصبح بارداً.

يمكنك إضافة باقي المكونات إليه من جل الألوفيرا وزيت اللوز الحلو لما لهما من فوائد وفعالية كبيرة فى تفتيح لون البشرة أيضاً وتخلصها من أي شوائب أو تصبغات.

احتفظي بالكريم فى علبة محكمة الغلق ويمكن وضعه فى الثلاجة للاحتفاظ بصلاحيته.

يمكنك استخدام الكريم على البشرة والأماكن الداكنة بشكل يومي قبل الذهاب إلى النوم. كريم الأرز والنشا لتفتيح البشرة قومى بأخذ ملعقتين كبار من الأرز ويتم غسلهم جيدا، ثم يتم نقعهم فى مقدار من الماء لمدة ربع ساعة ويتم تصفيتهم.

أضفي كوبين من الماء إلى الأرز ثم ضعيهم على نار متوسطة، وانتظري حتى ينضج الأرز ويتشرب الماء تماما.

اتركي الأرز جانبا لكى يبرد قليلا، ثم ضعيه وعاء الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنه جيداً ويصبح كريمي.

قومى بتصفية مزيج الأرز الناتج حتى تتخلصي من أي تكتلات.

أضفي عصير نصف ليمونة على معجون الأرز وقلبيه جيدا حتى يمتزج.

أضفي نصف ملعقة صغيرة من النشا وقلبيه جيدا حتى يتم إذابته تماما.

يتم استخدام كريم الأرز على الوجه والرقبة ويتم عمل تدليك به لعدة دقائق ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة ويشطف بالماء البارد.

يمكنك استخدام الكريم بشكل يومي للحصول على نتائج فعالة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لشد وتفتيح البشرة بسرعة.. وشك هينور - ثقفني

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