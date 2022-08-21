نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونر لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لتفتيح وإزالة تجاعيد البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تونر لبان الذكر ، من الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح ونضارة البشرة في وقت قصير جداً، لأنه يقوي ويعزز البشرة ويوحد لونها، ويساعد بشكل بسيط في علاج اضطرابات البشرة مثل الأكزيما والالتهابات الفطرية، يساعد في التقليل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة من خلال تجديد خلايا الجلد الصحية وتقشير الخلايا الميتة التي ينتج عن تراكمها الأوساخ والشوائب، يحتوي علي مادة الكولاجين الطبيعية وغيرها من المواد الأخرى التي لها دورا كبير وساحرا في تجديد خلايا البشرة وتفتيح لونها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل تونر لبان الذكر في المنزل.

مكونات عمل تونر لبان الذكر

يتكون هذا النوع من التونر الطبيعي من مكونات بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

3 ملاعق كبار من لبان الذكر.

كوب ونصف من الماء المغلي.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير تونر لبان الذكر في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة وهي كالاتي:-

أولاً في إناء يتم نقع لبان الذكر مع كوب ونصف من الماء المغلي ويترك لمدة ليلة كاملة حتي يتغير لون الماء ويصبح مثل الحليب. بعد ذلك في اليوم التالي نقوم بتقليب لبان الذكر مع الماء جيداً، ثم يتم تصفية المزيج بواسطة مصفاة. ثم نقوم بسكب ماء لبان الذكر في (بخاخة) ثم نقوم بحفظة في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم إليكم من هنا طريقة الاستخدام وهي كالتالي:-

نقوم أولاً بغسل الوجه أو البشرة جيداً بالماء الدافئ ثم نجفف جيداً، ثم يرش الخليط علي الوجه.

بعد ذلك يترك حتي يجف ثم يغسل بالماء البارد ثم نرطب بأي كريم ترطيب مناسب للبشرة.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يحتوي علي فوائد عديدة جداً سوف نقدم لكم بعضها وهي كالتالي:-

يعالج حب الشباب والبثور والحبوب تحت الجلد. يعمل أيضاً علي علاج العدوى الجلدية والالتهابات المتكررة. يساعد علي علاج الكلف والبقع الناتجة عن أشعة الشمس. شد الوجه وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة. يعمل علي تصفية البشرة وتنقيتها من الشوائب والتصبغات. يعمل علي تفتيح البشرة بشكل ملحوظ وسريع جداً.

طريقة عمل كريم لبان الذكر لضارة وحيوية البشرة

تعرفي من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير هذا الكريم السحري للبشرة في المنزل وهي كالتالي:-