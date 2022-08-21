نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تبيض وجهك في 10 دقائق بالمنزل؟ تبييض آمن للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرور لتبيض الوجه من أول استعمال من خلال هذه المقالة نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني أقوي مجموعة من الوصفات الطبيعي التي تعالج جميع مشاكل البشرة، حيث تعاني الكثير من السيدات الفتيات من ظهور مشاكل في الوجه من حبوب ونمش وبقع وغمقان، وعن طريق اتباع الخلطات الطبيعية ستلاحظين علاج جميع مشاكل البشرة تدريجيا بدون اضرار ا و اثار جانبية بعكس الكريمات التي تباع في مراكز التجميل.

وصفات لتبيض الوجه من أول استعمال

ماء الورد والليمون لتبييض الوجه هي من افضل الخلطات المجربة والسريعة في تبييض الوجه، حيث يعمل الليمون على تفتيح البشرة وازالة البثور والبقع التي تشكل طبقة ميتة على سطح الجلد، بينما يقوم ماء الورد على ترطيب البشرة بفعالية مذهلة.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

الطريقة

تخلط المكونات معا في وعاء بلاستيك. يوزع الخليط على الوجه والرقبة. يترك المزيج على الوجه حتي مرور 30 دقيقة. يشطف الوجه مرتين من كل اسبوع. تكرر العملية مرتين من كل اسبوع.

وصفة لتبييض الوجه في يومين

مع خلطة زيت الكافور ستصبح بشرتك أكثر اشراقا وحيوية، كما يساهم بشكل كبير في تبييض البشرة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الكافور.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر.

الطريقة

في وعاء نضع زيت الكافور مع كمية زيت اللافندر. نقوم بخلط المكونان معا جيدا جدا. نوزع الخليط على الوجه رقبة واليدين. نترك الخليط لمدة 20 دقيقة نشطف الوجه بالماء الفاتر. تكرر الخلطة اربع مرات من كل اسبوع.

خلطة زيت الخروع لتبييض الوجه

من أفضل الزيوت التي حققت نتيجة إيجابية في تبيض البشرة هو زيت الخروع الذي يلعب دورا هام وواضح في اخفاء وتغطية الندوب والبقع المتراكمة على سطح الجلد، فيعمل بفاعلية على تبييض الوجه.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع

ملعقة من الزبادي.

الطريقة

نخلط زيت الخروع مع الزبادي في إناء.

نوزع المزيج على كامل البشرة سولء الوجه والرقبة واليدين.

بعد مرور ساعة يشطف الخليط بالماء الدافيء.

تكرر العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع.

اقوي خلطة لتفتيح البشرة

عن طريق تطبيق وصفة الطماطم ستحصلين في وقتا قصير على تفتيح للبشرة وخاصة الوجه والرقبة، حيثتختويالطماطم على خصائص مذهلة تمكنها من تبييض البشرة، بينما يقوم النشا على تقشير الجلد وازالة البقع الداكنة كونه يعمل كماسك طبيعي.

المكونات

ملعقتان من معجون الطماطم.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الحليب

الطريقة

نخلط المكونات جميعها معا جيدا. نبدا بتوزيع المزيج على البشرة والاماكن المراد تفتيحها. يترك لمدة نصف ساعة بعدها يشطف بللماء الفاتر.

الحليب فقط لتفتيح وتصفيه الوجه

حين اتباع وسفة الحليب ستتخلصين نهاييا من مشاكل البشرة التي تتع، ضين لها دوما سواء البقع النمش البثور التي تعتبر من أكثر المشاكل التي تغزو البشرة، وذلك يرجع بفضل الخليب وخصائصه العديدة التي تتغلغل بعمق للبشرة وتساعد في تفتيحها تظريجا.

المكونات

ملعقتان من الحليب.

ملعقتان من العسل النقي.

الطريقة

نخلط المكونان معا. نوزع الخلطة على الوجه الرقبة. يترك حتي مرور 45 دقيقة، من بعدها يشطف بالماء الفاتر.

وصفة لتبييض الوجه اليدين مع زيت جوز الهند وزبدة الشيا

يعمل زيت جوز الهند كمرطب سريع للبشرة ، كمايساعد في تقليل الندبات والبقع الداكنة الأخرى على الجلد، وبفضل خصائصه المضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ البشرة التالفة والمتهيجة ، مما يمنحك لونًا موحدًا للبشرة.

المكونات:

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من صودا الخبز.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زبدة الشيا.

الطريقة

ييخلط في إناء الزبدة مع زيت جوز الهند مع صودا الخبز جيدا جدا.

سخني هذا الخليط في مقلاة واتركيه يمتزج.

ارفعيه من على النار على جانب واتركيه حتي يبرد.

ثم يضاف عصير الليمون عليه ونخلطهم معا ثم يوزع على البشرة وبعد مرور 30 دقيقة يشطف المزيج.

وصفة الجلسرين لتفتيح وترطيب البشرة

الجلسيرين هو واحد من اقوي الوصفات الطبيعية التي تعطيكي تفتيح سريع وتنقيه للبشرة في وقتا قصير، وذلك بفضل خصائصه المذهلة التي تمنح البشرة ترطيب وتغذية بعمق، فهو من الممونات التي يتم دوما دمجها في مستحضرات التجميل والعناية ببشرة الأطفال، وحين يوزع نصف ملعقة يوميا على البشرة من الجلسرين ستمتلكي بشرة خالية من البقع الداكنة.

وصفة الشوفان لتبييض الوجه

الشوفان هو من المكونات الفعالة التي تقضي على اسمرار البشرة وجميع مشاكلها، ومع دمج الشوفان مع عصير الطماطم ستصبح بشرتك أكثر حيوية ونقاء ونضارة، فما عليكي غير خلط ملعقة من كل مكون ثم يوزع على الوجه وبعد 40 دقيقة يشطف بالماء الفاتر، احرصي عل. تكرار الوصفة مرتين من كل اسبوع.

الخيار والزبادي لتفتيح البشرة في ايام

من اقوي الوصفات الطبيعية التي تساعد في تبييض الوجه هي خلطة الزبادي مع الخيار التي تقوم بدورها الفعال في ازالة مشاكل البشرة التي تتسبب في احراج الكثير من السيدات، مع المواظبة في استخدامها ستحصلين على بشرة خالية من العيوب.

المكونات

نصف ملعقة من الخيار.

نصف ملعقة من الزبادي.

الطريقة

نخلط المكونان معا جيدا. نوزع المزيج على البشرة. يترك حتي مرور 20 دقيقة ثم يشطف الخليط بالماء الفاتر.

العسل لتبييض الوجه

العسل هو من المكونات الطبيعية الاساسية في علاج مشاكل البشرة جميعها، وذلك بفضل خصائص العسل المذهلة التي تلعب دورا هاما وواضح في تصفيه البشرة وازالة البقع والندوب والتصبغات.

المكونات

ملعقة صغيرة من العسل.

قطرات من عصير الليمون.

الطريقة

يخلط العسل مع عصير الليمون في وعاء صغير. يوزع المزيج على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الفاتر.

وصفة الجلسرين لتفتيح البشرة

الجلسرين من اقوي الوصفات الطبيعية التي تساعد سريعا في ترطيب البشرة، وذلك بفضل مكوناته التي تلعب دورا هان في زيادة حيوية ونضارة البشرة.

المكونات

ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي.

الطريقة

نتطبق الجلسرين على الوجه والرقبة واليدين. نتركه لمدة 40 دقيقة. يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر، وتكرر العملية ثلاثة مرات من كل اسبوع.

علاج مشاكل البشرة باستخدام زيت الخروع

زيت الخروع من اقوي العلاجات الطبيعية التي تساعد في التخلص من النمش والبقع الغانقة نتيجة آثار حب الشباب وغيرها من المشاكل التي تتسبب في احراج الكثير من السيدات، فهو معالج سريع المفعول، في حال توزيع يوميا قطرات من زيت الخروع على الوجه ولمدة اسبوع وسترين نتيجة فعالة.