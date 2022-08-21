وصفة سحرية من مطبخ جدتي لتبيض الجسم والأيدي مش ها تستغني عنها

يعتبر تبييض الجسم الحلم الذي تحلم به كل بنت أو سيدة وذلك لكي يصبحوا قادرين على ارتداء ما يفضلون من ملابس خفيفة خاصة في فصل الصيف دون قلق من أشعة الشمس التي تسبب الحروق وغيرها من الالتهابات الجلدية، وكذلك دون حرج من ظهور الجسم بمظهر داكن. في الحقيقة كل جسم معرض لتغير اللون وهذا الأمر يحدث لأسباب متعددة منها التلوث الذي يحيط بنا، أو تعرض البشرة للجفاف، أو الإفراط في استعمال مستحضرات التجميل الكيماوية.

أفضل الطرق الطبية لتبييض الجسم

هناك طرق طبية يمكن الاعتماد عليها في تبييض الجسم تحديدًا القوع والأرجل من هذه الطرق ما يلي:

الاستعانة ببعض كريمات التفتيح ولكن يجب عدم استخدام الأنواع التي تتكون من “الهيدروكينون” أو “الزئبق”.

وذلك لأنها غير صحية للبشرة فقد تعرضها للجفاف، والتجاعيد.

يفضل استعمال كريم “الأربوتين” وهو مكون من نبات يعرف باسم “عنب الدب” والذي يعمل على تبييض الجسم بقوة وكفاءة.

كما يساعد على القضاء على العلامات الناتجة من حروق الشمس وكذلك البقع الداكنة.

كذلك يمكن استعمال “الريتينول” وهو الصورة الطبيعية لفيتامين A الذي يتم الاستعانة به لعلاج الأضرار التي تصيب البشرة، يساعد هذا الكريم على دعم تجزئة خلايا الجلد.

كما يعزز إفراز الكولاجين وبالتالي يقلل ظهور التجاعيد ويفتح البشرة لهذا يمكن استخدامه على القوع والأرجل.

وصفات لتبييض الجسم خاصة القوع والأرجل

في الحقيقة هناك وصفات كثيرة يمكن استعمالها لتبييض الجسم ولكننا نركز على الوصفات الأكثر فعالية والتي منها:

وصفة السكر وزيت الزيتون

تعطي هذه الوصفة نتيجة ممتازة جدًا خلال أسبوع فقط من استخدامها وهي تتكون من:

نصف مقدار سكر أبيض محبب.

2 ملعقة كبيرة خميرة سريعة.

نصف مقدار عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام