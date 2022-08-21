وداعا لتشققات القدمين .. تخلصي نهائيا من تشققات القدمين بالكوكولا

التخلص من تشققات القدمين بالكوكاكولا، تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تشققات القدمين، حيث تجعل القدمين أخشن ومظهرهم سيئ إلى حد كبير، لذلك إن كنتي تعاني من تلك المشكلة وترغبين في التخلص منها نهائيًا، فعليك باستخدام المكون السحري الذي لا يمكن إن تتخيلي مدى روعته ونتائجه الفعالة وهو الكوكاكولا، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل وصفة للتخلص من تشققات القدمين بالكوكاكولا.

وصفة التخلص من تشققات القدمين بكوكاكولا

لحل مشكلة تشقق القدمين عليك القيام ب 3 خطوات هامة حتى تتخلصي من تلك المشكلة نهائيًا، دون الحاجة لاستخدام كريمات ترطيب باهظة الثمن أو الذهاب إلى صالونات التجميل، فكل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية:

مكونات الخطوة الأولى

2 ملعقة كبيرة من مشروب الكوكاكولا.

ملعقة كبيرة معجون أسنان.

طريقة تطبيق الخطوة الأولى:

أحضري وعاء عميق، ثم ضعي به 2 ملعقة كبيرة من الكوكاكولا وملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

اخلطي المكونات جيدًا، حتى تمتزج تمامًا، ثم قومي بوضعها على كعب قدميك في أماكن وجود التشققات.

اتركي الوصفة حتى تجف تمامًا، وبعد ذلك قومي بتطبيق الخطوة الثانية.

مكونات الخطوة الثانية

لتر ماء ساخن.

3 ملاعق ملح أبيض.

نصف كوب خل تفاح.

طريقة تطبيق الخطوة الثانية:

أحضري وعاء عميق وضعي به لتر من الماء الساخن، ثم قومي بتذويب 3 ملاعق كبيرة من الملح، ونصف كوب من خل التفاح.

اخلطي المكونات جيدًا، وضعي قدميك بداخل الماء الساخن، وأتركيها لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بإحضار إداه برد القدمين، وأبدئي في استخدامها على أمكن تراكم الجلد الميت برفق.

بعد ذلك قومي بتجفيف قدميك وأبدئى في تطبيق الخطوة الثالثة.

مكونات الخطوة الثالثة

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

2 ملعقة مشروب الكوكاكولا.

نصف ملعقة فازلين طبي أو كريم مرطب.

طريقة تطبيق الخطوة الثالثة