وصفات روسية لتبييض مفاصل أصابع اليدين بمكونات طبيعية في المنزل

وصفات روسية لتبييض مفاصل أصابع اليدين سهلة التحضير منزليًا، وبمكونات طبيعية من مطبخك، هي أفضل علاج لحالات سواد مفاصل اليدين، التي تسبب إزعاج للأنثى، بسبب مظهرها غير المستحب، والجدير بالذكر أن تلك المشكلة تتشابه تمامًا مع مشكلة سواد منطقة الكوع أو سواد منطقة الركب، والتي تجعل الأنثى شديدة البحث عن حل نهائي لتلك المشكلة المزعجة، خاصة إن كانت عروس مقبلة على الزفاف، إضافة لذلك فإن الكثير من النساء والفتيات لا يحبذن اللجوء للمستحضرات التجميلية التجارية لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وتسبب في بعض الحالات سرطان الجلد بسبب دخول مادة الكورتيزون بها، وهنا يكون اللجوء للوصفات الطبيعية المجربة الفعالة الأفضلية في اختيار طريقة آمنة لحل تلك المشكلة بشكل جذري، وفي التالي أفضل خلطات طبيعية ستساعدكِ على تفتيح مفاصل أصابع اليدين.

وصفات روسية لتبييض مفاصل أصابع اليدين

كما ذكرنا سابقًا أن الوصفات الطبيعية هي الملاذ الآمن لحل مشاكل سواد مفاصل اليدين بشكل نهائي وفعال، والوصفات الروسية تأتي على قائمة الوصفات الطبيعية، بسبب كونها وصفات ملكية، مثل الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس، فقد كانت تفضلها الإمبراطورة كاترين العظيمة، أثناء الحكم الإمبراطوري في روسيا، وانتقلت منها عبر الوصيفات للعامة وأصبحت من الموروثات الروسية الشعبية حتى وقتنا الحالي، وبسبب مكوناتها البسيطة وتحضيرها السهل، تعد تلك الوصفات من الوصفات المنقذة للعروس، بسبب نتائجها السريعة الفعالة، كذلك للعروس يمكنك الاستعانة أيضًا وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وأيضًا وصفة لتفتيح السواد حول الفم وابهري الجميع بجمال فتان يوم زفافك، كما ينصح للعروس أيضًا باتباع الوصفات الكورية مع تلك الوصفة الروسية، مثل الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، وكذلك الوصفة الكورية لتبييض الوجه، لمزيد من الجاذبية والجمال.

أولًا الخلطة الروسية بمكونات طبيعية من “الزبادي والليمون” لتبييض سواد مفاصل الأصابع

مكونات الوصفة

½ كوب من لبن الزبادي. عصير عدد 2 ليمونة. ¼ فنجان من زيت اللوز الحلو. زيت جنين القمح. سكر ذو حبيبات خشنة. نشا.

طريقة عمل الوصفة

أولًا أحضري وعاء وضعي به عصير الليمون، وأضيفي إليه الزبادي وبالتقليب جيدًا حتى يمتزجا سويًا. كذلك أضيفي زيت اللوز الحلو إلى المزيج السابق وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي ملعقة النشا وامزجي الخليط جيدًا. بعد ذلك اغسلي يديك بماء دافئ، ثم قومي بفركهما بالسكر الخشن، ثم أعيدي غسلهما بماء فاتر وجففيهما جيدًا. في تلك الخطوة استخدمي فرشاة الماسك، وافردي عجين الوصفة على يديك الإثنين بالتساوي. اتركي الوصفة على يديك مدة 3 ساعات، ثم افركي الماسك على يديك بحركات دائرية. أيضًا اغسلي يديك جيدًا بماء دافئ وجففيهما، ثم قومي بدهن يديك بزيت جنين القمح، فهو يعد كريم تبييض مفاصل اليدين الطبيعي، واستمتعي بمظهر يدين ناعمة ملساء مثل الحرير، ناصعة البياض من أول استخدام. في النهاية تكرر الوصفة في حالات سواد مفاصل الأصابع الشديد ثلاث مرات بالأسبوع، مدة لا تقل عن شهر، حتى تزول المشكلة تمامًا.

ثانيًا الخطلطة الطبيعية “وصفة الكركم وزيت الزيتون” للتخلص النهائي من سواد اليدين.

مكونات الوصفة

كركم. زيت زيتون طبيعي نقي. زيت لوز حلو.

أفضل طريقة عمل وصفة لتفتيح سواد مفاصل أصابع اليدين

أولًا أحضري وعاء وضعي فيه كمية مناسبة من زيت الزيتون تكفي يديكي، ثم أضفي بتأني كمية من الكركم البودرة وبالتقليب جيدًا، حتى تحصلي على عجينة متوسطة التماسك. أيضًا قومي بغسل يديك بماء دافئ وجففيهما جيدًا، ثم استخدمي فرشاة الماسك، وافردي العجين على كلتا يديك بالتساوي. في الخطوة التالية قومي بترك ماسك مفاصل تبييض اليدين، مدة لا تقل عن ساعتين أو حتى يجف تمامًا الماسك على يديك، ثم افركي الماسك بعد التأكد من جفافه على يديك بحركات دائرية. كذلك بعد التخلص من الماسك بالفرك، قومي بغسل يديك بماء بارد مثلج، وجففيهما جيدًا. في هذه الأثناء ادهني يديك بزيت اللوز الحلو، واتركيه على يديك، واستمتعي بيدين موحدة اللون بيضاء ناعمة. في النهاية تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع، وستلاحظين الفرق من أول استعمال.

وصفة “العسل والليمون” الحل النهائي لسواد مفاصل اليدين

مكونات الوصفة

عسل نحل طبيعي. عصير ليمون. جلسرين طبي. ¼ فنجان بودرة بن أخضر.

طريقة تحضير وتطبيق وصفة تفتيح مفاصل اليد بسرعة

أحضري وعاء واخلطي به عسل النحل الطبيعي مع عصير الليمون، وبالتقليب جيدًا، وبعد امتزاج الخليط أضيفي الجلسرين الطبي، والقهوة الخضراء البودرة وبالتقليب جيدًا. استخدمي فرشاة الماسك، وافردي الخليط على يديكي جيدًا، واتركي الماسك مدة 45 دقيقة. قومي بغسل اليدين بالماء الدافئ، ورطبي اليدين بكريم مرطب مناسب لبشرتك، وسوف تنبهري بنتيجة خيالية من بياض اليدين بشكل ليس له مثيل، إضافة لتفتيح شديد في سواد مفاصل الأصابع. تستخدم الوصفة مرة واحدة فقط من كل أسبوع، وينصح باستخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم لتحصلي على نتائج أسرع، خاصة لو كنت عروس، وتريدين خلطة مجربة لتفتيح مفاصل اليدين سريعاً قبل المناسبات، الوصفة الروسية لعلاج سواد الركب أيضًا.

وصفة “النشا والخيار” لتبييض مفاصل وظهر اليدين

مكونات الوصفة

2 حبات من الخيار الأورجانيك 1/4 كوب من النشا ماء مثلج

طريقة عمل الوصفة