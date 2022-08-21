نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الهريسة بكل تكاتها وأسرارها في المنزل بأسهل وأيسر المكونات والخطوات في المقال التالي

الهريسة من أشهى وألذ الحلويات التي يعشقها العديد من الأشخاص كباراً وصغاراً، هذا بجانب أن مكوناتها بسيطة للغاية ولا تكون مكلفة، كما أن الأمهات باستمرار يقومون بتحضيرها في المنزل للأبناء الصغار، كما أن العديد من الأشخاص يقومون بشرائها من الخارج من المحلات الجاهزة، لكن لا تكون كالتي يتم تحضيرها في المنزل، حيث أن جميع الحلويات والمأكولات التي يتم تحضيرها في المنزل تكون أكثر أماناً من شرائها من الخارج. مكونات عمل الهريسة أربعة أكواب من السميد الناعم.

كوب من السكّر.

ثلاثة أرباع الكوب من الزيت النباتي.

ماعقة كبيرة من السمن البلدي.

كوبان من الّلبن البقري.

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

فستق سوداني للزّينة. طريقة تحضير الهريسة في البداية قومي بمزج كافة المقادير الجافة سوياً في وعاء وهم كلاً من السكر والسميد، وكذلك البيكنج صودا، وتابعي التقليب.

بعد ذلك قومي بوضع المواد الرطبة مع بعضهم البعض كاللبن عقب تدفئته قليلاً بجانب الزيت والسمن المذاب.

قومي بمزج المقادير الرطبة مع الجافة، ومن ثم قومي بسكبها داخل صينية، واتركيها إلى أن تتخمر حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة.

بعد ذلك قومي بتزيينها بواسطة الفستق عقب مرور الوقت الخاص بالتخمير، ومن ثم قومي بتقطيعها بالسكين قبل أن تقومي بوضعها في الفرن.

في النهاية قومي بتسخين الفرن وذلك على درجة حرارة 180م، ومن ثم قومي بخبز الهريسة حتى مرور ما يقرب من حوالي خمس عشرة دقيقة إلى أن تتحمر، ومن ثم قومي بإخراجها من الفرن، وبعدها ضعي القطر عليها. مكونات أخرى لتحضير الهريسة أربعة أكواب من السميد الناعم.

كوب من الحليب السائل الدافئ.

كوب من اللبن الزبادي.

كوب من السكّر.

كوب من جوز الهند.

خمسون غراماً من زبدة المذابة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الزّهر.

لوز وفستق للزّينة.

قطر للتشريبة. طريقة تحضير الهريسة قومي بمزج كلاً من جوز الهند وكذلك السميد، والسكر مع بعضهم البعض.

بعد ذلك قومي بإضافة الحليب والزبدة وكذلك ماء الزهر معاً.

بعدها قومي بوضع كلاً من الفانيلا، والبيكينج باودر، وتابعي التقليب جيداً إلى أن تمتزج كافة المقادير بشكل جيد معاً.

قومي بدهن الصينية بواسطة الزبدة، ومن ثم قومي بسكب الخليط، واتركيها إلى أن تتخمر حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلاثين دقيقة، وبعد ذلك قومي بتقطّيعها وتزيينها بواسطة الفستق واللوز.

بعد ذلك قومي بإدخالها إلى الفرن ومن ثم قومي بخبزها على درجة حرارة 180م، حتى مرور ما يقرب من حوالي عشرين دقيقة.

في النهاية قومي بسكب القطر البارد على الهريسة وهي ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الهريسة بكل تكاتها وأسرارها في المنزل بأسهل وأيسر المكونات والخطوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الهريسة بكل تكاتها وأسرارها في المنزل بأسهل وأيسر المكونات والخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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