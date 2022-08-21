نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر قوي منزلي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستعمال في المقال التالي
في الطبيعي والمتداول ان تلك مناطق الركبتين والكوعين من اكثر مناطق الجسم التي تبدو باللون الغامق وتسبب لهم العديد من المواقف المحرجة وقد ينتج هذا الأسمرار لان تلك المناطق من اكثر مناطق الجسم المعرضة للإحتكاك ونتيجة لهذا الإحتكاك تبدو باللون الغامق، وتوجد لحل تلك المشكلة العديد من الحلول التي تعمل على جعلها بيضاء كالحليب، ومن امثلة تلك الحلول هي المراكز الخاصة بتفتيح المناطق الداكنة في الجسم التي تعمل على إستخدام اجهزة الليزر غالية الثمن وبعض الحلول الاخرى ومنها المنتجات التجميلية التي تعمل على تقشير تلك المناطق وتعمل على التخلص من البقع الداكنة والتخلص من الجلد الميت والقشور وتعتبر تلك المستحضرات ذات المفعول الذي يستغرق وقت كبير حتى تلاحظين النتيجة التي ترغبين بها، ولا يوجد هناك اقوى من الوصفات التي تقومين بعملها في المنزل والمتكونة من مكونات طبيعية التي تجعل الركبتين والاكواع بيضاء مثل الحليب وناعمة كالحرير حيث تعتبر وصفة النشا والسكر وزيت جوز الهند من الوصفات التي تساعد على تبييض تلك المنطقتين وجعلها لامعة وبالشكل الذي ترغبين به، وللتمتع بالنتائج التي ترغبين بها وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لتبييض الركبتين والكوعين ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على نتائج مذهلة.
مكونات عمل وصفة لتبييض الركبتين والكوعين
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لتبييض الركبتين والكوعين
- عليكي اولا بتحضير إناء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وقومي بتقليب النشا والسكر ببعضهما.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وقومي بتقليب بتلك المكونات ببعضها.
- بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي بغسل الركبتين والكوعين بالماء ثم قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على تلك المناطق وعليكي بفرك تلك المنطقتين جيدا.
- بعد وضع تلك الوصفة قومي بتركها على تلك المنطقتين قومي بغسل الركبتين والكوعين بالماء الفاتر.
- كرري إستخدام تلك الوصفة السحرية ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال عشرة ايام فقط سوف تحصلين على نتائج افضل وتحصلين على ركبتين واكواع بيضاء وناعمة كالحليب وناعمة مثل الحرير وتجعلنا نتائج تلك الوصفة السحرية الإستغناء عن إستخدام اي وصفة من الوصفات الاخرى.
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