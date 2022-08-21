مقشر قوي منزلي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستعمال

في الطبيعي والمتداول ان تلك مناطق الركبتين والكوعين من اكثر مناطق الجسم التي تبدو باللون الغامق وتسبب لهم العديد من المواقف المحرجة وقد ينتج هذا الأسمرار لان تلك المناطق من اكثر مناطق الجسم المعرضة للإحتكاك ونتيجة لهذا الإحتكاك تبدو باللون الغامق، وتوجد لحل تلك المشكلة العديد من الحلول التي تعمل على جعلها بيضاء كالحليب، ومن امثلة تلك الحلول هي المراكز الخاصة بتفتيح المناطق الداكنة في الجسم التي تعمل على إستخدام اجهزة الليزر غالية الثمن وبعض الحلول الاخرى ومنها المنتجات التجميلية التي تعمل على تقشير تلك المناطق وتعمل على التخلص من البقع الداكنة والتخلص من الجلد الميت والقشور وتعتبر تلك المستحضرات ذات المفعول الذي يستغرق وقت كبير حتى تلاحظين النتيجة التي ترغبين بها، ولا يوجد هناك اقوى من الوصفات التي تقومين بعملها في المنزل والمتكونة من مكونات طبيعية التي تجعل الركبتين والاكواع بيضاء مثل الحليب وناعمة كالحرير حيث تعتبر وصفة النشا والسكر وزيت جوز الهند من الوصفات التي تساعد على تبييض تلك المنطقتين وجعلها لامعة وبالشكل الذي ترغبين به، وللتمتع بالنتائج التي ترغبين بها وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة لتبييض الركبتين والكوعين ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على نتائج مذهلة.

مكونات عمل وصفة لتبييض الركبتين والكوعين

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتبييض الركبتين والكوعين