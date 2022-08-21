نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات….اعرفي ازاي تخلي رائحة جسمك حلوة لمدة يومين وأكثر بخمسة جنيه بس من عند العطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى العديد من الأشخاص للحصول على رائحة حلوة ومميزة للجسم لأطول فترة ممكنة، وهذا للشعور بالانتعاش والحيوية طوال اليوم وخاصة خلال فصل الصيف، وقد تلجأ بعض السيدات إلى استخدام بعض المنتجات الكيميائية الضارة للحصول على رائحة جذابة، لذلك سوف نذكر أكثر من خلطة طبيعية للحصول على رائحة جميلة للجسم، وتدوم لأطول فترة ممكنة، وذلك لأن الوصفات الطبيعية ليس لها أية اضرار. كيف أجعل رائحة الجسم حلوة خلطة الصابون والمسك المكونات صابونة مرطبة أي نوع (على حسب الرغبة).

٣ ملاعق كبيرة من المسك. طريقة التحضير قومي ببشر الصابونة، ثم أضيفي المسك واخلطي جيدًا حتى يصبح مزيج ناعم.

ضعي كمية مناسبة من الخلطة على الجسم كلة ويترك لمدة ٥ دقائق.

اشطفي الجسم بالماء فقط، وسوف تحصلين على رائحة حلوة وجذابة لفترة طويلة. خلطة الصابون والزيت والليمون المكونات صابونة تفتيح مفضلة عندك.

٤ ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

٣ ملاعق كبيرة عصير ليمون. طريقة الاستخدام قومي بتقطيع الصابون مكعبات صغيرة، ثم أحضري وعاء صغير وضعي به كٍل من قطع الصابون وباقي المكونات على نار هادئة.

تترك المكونات لمدة ١٠ دقائق أو حتى أن يذوب الصابون وقلبي جيدًا حتى تتداخل المكونات ببعضها البعض.

قومي بوضع القليل من الخليط على الجسم، لكي تحصلي على نتيجة جيدة يترك على الجسم دون شطف. خلطة اكليل الجبل المكونات ١٠٠ جرام من اكليل الجبل

كوبان من الماء. طريقة الاستخدام أحضري طبق بلاستيكي وضعي به كٍل من الماء و إكليل الجبل واتركيه منقوع لمدة ٣٠ دقيقة.

صفي الخليط جيدًا ثم يضاف إلى ماء الاستحمام للحصول على رائحة جسم جميلة ومميزة. وصفات أخري من أجل جمالك خلطة زيت الأطفال وماء الورد علبة من زيت الأطفال.

نصف كوب من ماء الورد. طريقة التحضير قومي بخلط المكونات جيدًا ثم توضع في زجاجة بخاخ.

قومي برش الجسم بالخلطة التي حضرناها بعد الاستحمام مباشرًة. وصفة زيت المسك والجلسرين المكونات ربع كوب من زيت المسك.

نصف كوب من الجلسرين.

٤ ملاعق كبيرة من ماء الورد. طريقة الاستخدام قومي بخلط جميع المكونات التي ذكرناها في الأعلى، وقلبي جيدًا حتى تتداخل المكونات ببعضها البعض.

اسكبي الخليط في زجاجة رشاش، ثم رشي الجسم كله بعد الاستحمام لكي تحصلي على رائحة مميزة وحلوة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالخطوات….اعرفي ازاي تخلي رائحة جسمك حلوة لمدة يومين وأكثر بخمسة جنيه بس من عند العطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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