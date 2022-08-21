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يبحث الكثير من البنات عن طرق مختلفة لصبغ الشعر باللون البني حيث أنه يعد من أفضل الوان صبغات الموضة التي تناسب جميع أنواع البشرة، ويعشقه السيدات والبنات ويفكرن في تجديد لون الشعر من وقت لآخر حيث أنه يعطي رونق للشعر ولمعان، ويحرصن البنات والسيدات على عمل صبغة بمكونات طبيعية بدلا من استخدام صبغات بمواد كيميائية تضر البشرة. مقادير عمل صبغة الشعر باللون البني مسحوق قهوة عضوية حسب طول الشعر

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند

كمية من الماء

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الخروع طريقة عمل صبغة الشعر باللون البني أولا نحضر وعاء ونضع به ثلاث ملاعق زيت جوز الهند وثلاث ملاعق زيت الخروع وكمية من مسحوق القهوة ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء إلى المكونات تدريجيا مع الخلط جيدا حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة ولينة.

ثم نقوم بوضع الخليط في الميكرويف ونسخنه لمدة عشر ثواني، بعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر باستخدام مشط أو فرشاة حتى نتخلص من أي عقد موجودة به.

بعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى قسمين متساويين باستخدام المشط واستخدام ملاقط الشعر البلاستيكية.

ثم نضع الصبغة على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة المخصصة ونتركها لمدة عشرين دقيقة.

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم المناسب، ونقوم بتمشيطه ونتركه حتى يجف. مقادير عمل قناع ترطيب الشعر بعد الصبغة ثمرة واحدة من الموز

نصف ثمرة من الأفوكادو

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون طريقة عمل قناع ترطيب الشعر بعد الصبغة أولا نخلط وعاء ونضع به ثمرة الموز ونصف ثمرة الأفوكادو ونقوم بخلطه جيدا حتى يصبح الخليط ناعم بدون أي كتل.

ثم نقوم بإضافة ملعقة زيت الزيتون إلى المكونات ونقوم بتحريكها جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ونضع كيس على الشعر ونترك القناع على الشعر لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو والبلسم المناسب والماء البارد. عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر باللون البني بمكونات طبيعية وكيفية عمل ماسك لترطيب الشعر - ثقفني

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