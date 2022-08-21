نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار طريقة تحضير قدر العصيدة السعودي بافكار جديدة وبطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العصيدة السعودية تعتبر من أشهر وأهم الأطباق التراثية والتقليدية، التي تشتهر في السعودية وجميع البلاد الأفريقية، وتقدم في جميع المناسبات الدينية والاجتماعية.

وذلك لأنها لذيذة وتتناول بطرق عديدة، ولكن بعض الأشخاص لا يعرفون عنها شيء، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم في مقالنا هذا طريقة عمل العصيدة السعودية.

أسهل طريقة لعمل العصيدة السعودي

طريقة عمل العصيدة السعودية

١/٤ كأس كبير من السمن. ربع ملعقة كبيرة من الهيل الناعم. كأس كبير من السكر. ثلاث كؤوس كبيرة من الماء. ١/٤ ملعقة كبيرة فلفل أسود ناعم. كوب كبير من الطحين. نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل الناعم. ربع ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

طريقة تحضير العصيدة السعودية

احضري مقلاة كبيرة ثم ضعي بها مقدار السكر، ثم ضعيها على النار وقلبي السكر حتى يصبح لونه أشقر.

ضيفي ربع مقدار الماء إلى السكر، ثم قلبيهم لمدة دقيقة، ثم ضيفي إليهم باقي مقدار الماء، ثم قلبيهم واتركيهم حتى يصلوا إلى الغليان.

ضعي الفلفل الأسود، والزنجبيل الناعم، والهيل الناعم، والقرفة الناعمة فوق خليط السكر، ثم قلبيهم واتركيهم جانبا حتى يبرد الخليط تماما.

اسكبي الطحين بعد نخله ثلاث مرات فوق خليط السكر والقرفة، ثم ضعيهم على نار هادئة واخفقيهم بالمضرب، حتى تحصلي على مزيج متجانس.

وزعي ربع مقدار السمنة فوق المزيج، ثم قلبيه بشكل جيد حتى يصبح كثيف، ثم اسكبيه في وعاء حراري بشكل دائري على النار.

قومي بعمل فجوة في وسط المزيج، ثم ضعي به السمن واتركيه لمدة دقيقة، حتى تصبح العصيدة السعودية جاهزة للتقديم.

طريقة عمل العصيدة السعودية بالتمر

لتر من الماء.

٣٠٠ جرام من الدقيق.

٢٥ جرام ممن الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

١/٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

للتقديم

كوب كبير من شراب التمر.

طريقة تحضير العصيدة السعودية بالتمر

احضري وعاء للخلط وضعي به الدقيق بعد نخله جيدا مع الملح، ثم ضيفي إليه لتر الماء، ثم اخفقيهم بالمضرب اليدوي حتى يمتزجوا.

اسكبي خليط الدقيق والملح في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار وقلبي الخليط بالملعقة الخشبية لمدة ست دقائق، حتى تحصلي على خليط متماسك.

ضيفي الزبدة إلى الخليط السابق، ثم قلبيه لمدة نصف ساعة، ثم اسكبي زيت الزيتون في طبق التقديم.

ضعي العصيدة فوق زيت الزيتون، ثم اصنعي فجوة في الوسط بالملعقة.

وزعي شراب التمر فوق سطح العصيدة، حتى تصبح العصيدة السعودية بالتمر جاهزة للتناول.

نصائح لنجاح عمل العصيدة السعودية

انخلي الطحين أكثر من مرة حتى لا