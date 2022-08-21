وصفات تبييض اليدين بالمنزل بمكونات بسيطة ايدك هتنور

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عمر شويل - جدة وصفات تبييض اليدين بالمنزل من الأشياء التي تبحث عنها جميع النساء والفتيات خاصة كثيري التعرض لأشعة الشمس باستمرار، أو الباحثات عن الجمال، ويعتبر الجلد من الأجزاء الهامة في جسم الإنسان والذي يتطلب المزيد من الاهتمام نظرا لأنه يحمي الجسم من الأمراض ويقي الجسم من تعرضه لأشعة الشمس، لذا يجب الاهتمام به وترطيبه، وتوجد عوامل مختلفة تساعد في تغير لون اليدين مثل: الأمراض التي تسبب اصفرار الجلد، الأنيميا، البهاق، التغير الهرموني الذي يصيب المرأة أثناء الحمل، الاعتماد على نوع واحد من الطعام وعدم التنويع فيه، كما توجد بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي تؤثر أيضا على لون الجلد، وظهرت طرق عدة تستخدم في تفتيح اليدين أبرزها الليزر والمركبات الكيميائية، والتي قد تكون غير مناسبة ماديا لبعض الأفراد، لذا يمكن استبدالها بالمواد الطبيعية.

وصفات تبييض اليدين بالمنزل

توجد بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنها تبييض اليدين في فترة قصيرة عند الاستمرار في تطبيقها، ومنها:

البيكربونات وزيت الزيتون

يساعد عمل عجينة من البيكربونات وزيت الزيتون في تفتيح اليدين عن طريق عمل عجينة ذات قوام خفيف ثم تطبيق العجينة على البشرة بعد غسلها جيدا، وتترك لمدة 10 دقائق ثم نغسل اليدين بالماء الفاتر.

بيكربونات الصوديوم والعسل

تساعد كربونات الصوديوم في التخلص من اسمرار اليدين خاصة عقل الأصابع إذا تم خلط مقادير متساوية من العسل وبيكربونات الصوديوم لنحصل على خليط متجانس، ويتم توزيعه على البشرة مع التدليك لمدة 10 دقائق ثم غسلها بالماء الفاتر.

وصفات تبييض اليدين بالخميرة

تتميز الخميرة بفاعليتها في شد البشرة وتفتيحها عن طريق تحضير خليط مكون من ملعقة خميرة، ملعقة لبن، ملعقة كبيرة زبدة شيا، 2 كبسولة جنين قمح، ونطبق الخليط على البشرة مرتين يوميا.

كيفية العناية باليدين بالمنزل

الاهتمام باليدين والعناية بهما يساعد في تفتيح البشرة وجعلها رطبة بشكل دائم، وذلك يتحقق عند الالتزام بالتالي:

العمل على ترطيب اليدين باستخدام كريم مرطب 6 مرات يوميا على الأقل.

عدم تعريض اليدين إلى أشعة الشمس لفترة طويلة، واستخدام واقي الشمس أثناء الخروج.

إذا كنت تعانين من جفاف اليدين، عليك عدم استخدام الصابون.

تقشير اليدين وإزالة التصبغات

حيث يمكنك عمل مقشر سهل وبسيط لليدين حيث أنه من خلال ذلك المقشر نقوم بإزالة الطبقة الخارجية التي تغير لونها وأصبحت بلون أسمر أو غامق وتجديد خلايا اليد وتفتيح لونها من خلال الآتي:

قومي بإحضار ملعقة من جل الصبار واضيفي إليها ملعقة من السكر الحبيبات.

ثم اخلطي المكونات جيدًا وضعيها على اليد.

بعد ذلك افركي بلطف في حركات دائرية لمدة 5 دقائق.

ثم اتركي المكونات على اليد 5 دقائق أخرى.

اغسلي يديك وضعي الكريم المرطب.

وصفة سهلة لتفتيح اليدين

استخدمي دومًا المواد الطبيعية التي تكون آمنة من أجل تفتيح لون اليدين حيث قومي بإضافة ملعقة من النشا على ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة حليب ودهن اليدين بهذا الخليط، ثم اتركي الخليط على اليدين حتى يجف تمامًا ثم اغسلي يديك بالماء جيدًا وضعي عليه ماء ورد أو استخدمي أي نوع كريم مرطب، كرري الوصفة مرتين في الأسبوع.