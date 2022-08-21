ماسك الحليب والعسل للشعر كنز رباني بين أيديك هيغير حياتك

ماسك الحليب والعسل للشعر ، هل تبحثين عن طرق لزيادة صحة ورونق شعرك وحل مشاكله؟ الجواب لهذا السؤال والعلاج لكل مشاكل شعرك موجود في منزلك، فالمواد الطبيعية الموجودة في مطبخك كافية لحل كل مشاكل الضعف والتقصف والهيشان الذي يعاني منها شعرك وفروته، وخصوصًا باستخدام اللبن أو ما يسمى بالحليب والعسل الأبيض وإليك تفاصيل هذه الخلطة في هذا المقال.

طريقة عمل ماسك الحليب والعسل للشعر

هذا الماسك يحمل الحل النهائي لمشكلات الشعر من هيشان وجفاف وتقصف وضعف، فهو ماسك غني بالكيراتين والبروتين والفيتامينات اللازمة لتغذية الشعر بعمق.

المكونات

نصف كوب لبن أو حليب كامل الدسم.

3ملعقة كبيرة عسل نحل أبيض

إناء عميق للخلط

فوطة ساخنة أو قماشة نظيفة.

طريقة تطبيق ماسك الحليب والعسل

يتم خلط المكونات معا في الإناء العميق ويتم التقليب جيدا حتى يذوب كل العسل في الحليب. ثم تترك بضع دقائق للتفاعل ثم يتم وضعها على الشعر وفردها وتوزيعها على كل الشعر بفرشاة أو باليد. بعد ذلك يتم تسريح الشعر ليصل الخليط لفروة الرأس وجميع أجزاء الشعر. ثم يغطى الشعر بفوطة ساخنة أو قماشة ويترك لمدة ساعتين أو أربع ساعات، ثم يتم غسل الشعر بعناية بالشامبو والماء الفاتر.

فوائد اللبن والعسل للشعر

اللبن يقضي على الجفاف ويغذي فروة رأسكِ بعمق.

كما اللبن على ترطيب الشعر بعمق ويجعله ناعماً ولامعاً ويزيد من كثافته.

بعمق ويجعله ناعماً ولامعاً ويزيد من كثافته. أيضًا يمد اللبن الشعر بالبروتين والأحماض الدهنية والأمينية اللازمة لتقويته.

أما العسل فيطهر الشعر ويقضي على الالتهابات، كما أنه يمد الشعر بالفيتامينات التي يحتاجها لنموه وطوله وقوته كما أنه يحتوي على عناصر مضادة للأكسدة.

ويقي الشعر من التكسر والتساقط والتقصف، ويعمل على تحسين صحة فروة الرأس، وعسل النحل الطبيعي الأبيض هو عنصر أساسي في أغلب منتجات وكريمات العناية بالشعر .

. وذلك نظراً لفوائده العديدة ومفعوله القوي كما أنه مادة معقمة بشكل طبيعي 100% وهو يحارب نمو الفطريات والبكتيريا في فروة الرأس ويقضي على ما تسببه من قشرة وحكة واحمرار.

يفضل المداومة على هذا الماسك بشكل مستمر مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ترطيب الشعر بخل التفاح

يمكنك الاعتماد على مكون واحد فقط من أجل تغذية وترطيب الشعر وجعله صحيًا حيث يمكنك خلط ثلث كوب من خل التفاح مع ربع كوب من الماء وتدليك الشعر والتركيز على فروة الرأس ثم اتركي المحلول على الشعر لمدة 5 دقائق بعدها قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ وكرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع وسوف تحصلين على شعر صحي وقوي وناعم.