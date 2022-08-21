نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وجيلاتين كنز رباني: في التخلص من الشعر الزائد ومورد طبيعي للبشرة ٢٠٢٢ في المقال التالي
نقدم لكم النشا وجيلاتين كنز رباني , حيث يعد ماسك رائع للبشرة يخلصك من الشعر الزائد في الوجه ويشد البشرة بشكل ملفت يعمل علي توريد البشرة بشكل رائع جدا من منا لا يحب وسائل التخلص من الشعر الزائد خاصة التي ينتج عنها ألم أثناء إزالة شعر الوجه والبعض منها بعد الاستخدام تظهر بعدها حبوب والتهابات بالبشرة لتخلص من كل هذه المشاكل تابعي هذا المقال الرائع الذي يقدم لكي الحل الأمثل في التخلص من الشعر بل أيضا يعطي البشرة توريدها طبيعية وخرافية ويفتح البشرة جدا ويتركها ناعمة مثل الحرير وسوف نتعرف أكثر علي هذا الماسك من خلال مقالنا هذا من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وجيلاتين كنز رباني ليخلصكم من الشعر الزائد ومورد طبيعي للبشرة2022.
مكونات عمل النشا وجيلاتين كنز رباني ليخلصكم من الشعر الزائد بكل سهولة2022
هذه مكونات ماسك النشا والجيلاتين هي من أبسط المكونات ومتوافرة في كل مكان وهي كالتالي:-
- ٢ملعقة من الجيلاتين البودر.
- ١ملعقة من النشا.
- ٤ملاعق من اللبن أو الحليب.
- ٢ملعقة من ماء الورد.
- ١ملعقة من بودرة دم الغزال.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء ونضع فيه ٢ملعقة من الجيلاتين البودر معه ملعقة من النشا ونقلب جيداً.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من بودر دم الغزال ونقلب حتى يمتزج مع بعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن أو الحليب تدريجياً حتى نحصل على خليط خفيف قليلاً.
- ثم نضيف ٢ملعقة من ماء الورد ونقلب جيداً ثم نضع الوعاء علي حمام ماء ساخن ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم خفيف قليلاً.
- ممكن أضافة حليب للحصول على القوام المطلوب.
طريقة الاستخدام
اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-
- نقوم بغسل الوجه جيداً بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي شوائب علي البشرة.
- ثم نقوم بوضع الماسك عن طريقة فرشاة صغيرة لضمان توزيع الماسك بشكل جيد.
- ونوزع الماسك على البشرة كاملة بشكل متصل لسهولة نزع الماسك .
- نترك الماسك يجف تماما بعد ذلك نقوم برفع الماسك من تحت عكس نمو الشعر.
- بعد التأكد من التخلص من الماسك نقوم بغسل الوجه جيداً بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.
- بعدها نمرر قطعة من الثلج على البشرة لضمان نتائج مبهرة.
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