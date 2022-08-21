عمل بان كيك سهل ولذيذ بطريقة المطاعم والكافيهات بمكونات متوفرة في البيت

عمل بان كيك الطريقة الأصلية للبان كيك بنوعيه الحلو والمالح بالخطوات السهلة وبأسرع طريقة لتحصلوا على أسرع وأشهى وأخف وجبة للإفطار والعشاء، البان كيك” من أشهر الحلويات التي انتشرت مؤخراً حول العالم، وهي أحد وصفات المطبخ الأمريكي، ويتم تناوله على الإفطار ويمكن التجديد في تقديمه عن طريق تغيير الصلصات التي تضاف إليه مثل صلصة الشوكولاتة، والكراميل، والعسل وغيرها.

عمل بان كيك سهل ولذيذ

يمكن بكل سهولة عمل بان كيك سهل بمكونات بسيطة وغير مكلفة حيث يعد من الوجبات الشهية والخفيفة.

مكونات البان كيك

1 كوب دقيق.

ملعقتين كبيرتين سكر حسب الرغبة.

ملعقتين صغيرتين باكينج باودر.

رشة ملح.

1 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة زيت.

بيضة واحدة.

طريقة بان كيك سهل

نقوم بخلط كل من الدقيق والملح والسكر والباكينج باودر في وعاءٍ كبير.

نسكب الحليب على الخليط ونقلب بشكل جيد.

ثم نضيف البيض والزيت للخليط ونستمر في التقليب حتى يمتزج الدقيق مع المكونات جيداً ونقضي على كل التكتلات من العجين.

يمكننا استخدام الخلاط الكهربائي لنصل إلى النتيجة المطلوبة وهي الحصول على عجينة بقوام سائل خالٍ من التكتلات.

بعد ذلك نبدأ في تسخين مقلاة واسعة مسطحة على النار ثمّ نسكب ربع كوب من العجينة في المقلاة.

نقلّب البان كيك عندما يتماسك على الوجه الآخر حتى يحمر من الجهتين.

بعد تمام النضج نخرج القطعة من المقلاة ونضيف كمية جديدة من العجين.

نكرّر العملية حتى انتهاء كل الكمية الموجودة من العجين.

بعد إخراج البان كيك نضيف الصوص المناسب حسب الرغبة، حيث يمكن إضافة صوص الشوكولاتة أو العسل أو الكراميل.

طريقة عمل البان كيك المالح بسهولة

نقدم في هذه الفقرة طريقة عمل البان كيك المالح والذي يتناسب مع أكله صباحاً مع فنجان من القهوة صباحا والاستمتاع بمذاق جيد.

مكونات عمل البان كيك المالح

كوب ونصف من الدقيق المنخول.

2ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

كوب وربع من اللبن السائل

بيضة واحدة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة أو السمن أو الزيت النباتي.

طريقة التحضير

نقوم أولاً بخلط كل المكونات الجافة معاً وهي السكر، والملح، والبيكنج بودر، والدقيق ويتم الخلط الجيد. نقوم بعدها بمزج المكونات السائلة معاً بعناية فنخلط البيض، والحليب، والزبدة الذائبة جيدا، ثم نسكب المكونات السائلة المخلوطة على خليط الدقيق. نستمر في المزج الجيد حتى الحصول على العجينة ذات القوام السائل. يمكن في هذه الخطوة الاستعانة بالعجان الكهربائي إن لزم الأمر. بعد الحصول على العجينة بالقوام المطلوب نرفع مقلاة على النار متوسطة الحرارة ونسكب كمية من الخليط، وتترك لمدة دقيقتين إلى البدء في النضج. بعد التقليب المستمر والوصول للون المطلوب على الجهتين نقوم بإخراج القطعة من الطاسة ووضع قطعة جديدة. نستمر في التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي. تكرر العملية إلى نفاد الكمية ويضاف إليها صوص مالح حسب الرغبة.

يعد البان كيك من الوصفات البسيطة والسهلة ومن الممكن تحضيره على هيئة ميني بان كيك ووضعه في اللانش بوكس للأطفال ويمكن إزالة المربى أو العسل أو النوتيلا، حيث إنه مغذي وصحي جدًا ومذاقه شهي يجعل الأطفال يرغبون في تناوله كما يمكن استخدامه بدلاً من الساندوتشات عن طريقة عمله حادق وإضافة الجبنة إليه سواء الكريمي أو الاسطنبولي وغيرها من الأطعمة المختلفة.