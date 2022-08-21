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عمر شويل - جدة تخزين المانجو بطريقة صحيحة وسهلة وأهم النصائح للحفاظ عليها وكأنها فريش وطازجة، حيث تبحث الكثير من النساء عن طرق صحيحة وسهلة لتخزين المانجو سنوياً خصوصا في هذه الأوقات التي تكون المانجو فيها متوفرة ورخيصة الثمن وكذلك عالية الجودة حيث أن المانجو لا تتوافر طيلة السنة ولكن لها عشاق من الأطفال والكبار يحبون التمتع بها طيلة أيام العام بفضل مذاقها اللذيذ وطعمها الغني الفريد خاصة أنها تدخل في العديد من وصفات الأكلات والحلويات الشرقية والغربية بشكل رئيسي،وفي هذا المقال سوف نناقش كيفية تخزين المانجو بشكل احترافي دون تغير لونها أو مذاقها.

تخزين المانجو بطريقة صحيحة

نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة لتخزين المانجا بصورة صحيحة بشكل احترافي:

يمكن حفظ المانجو بكاملها بشكل كامل فقط نقوم بغسلها.

ثم تعبئتها في أكياس أو علب بلاستيك في الفريزر وهي طريقة تحافظ على الطعم واللون لكنها تأخذ مساحة كبيرة.

وأيضا تكون متعبة في تنظيفها عند الاستخدام فيما بعد ولكن يمكن عمل ذلك إلا كنت ترغب في تخزين مانجا واحدة او اثنتين لا أكثر.

طريقة تخزين المانجا

نقوم بغسل المانجا ثم تقشيرها تماما ثم تقطيعها لشرائح.

ثم تعبئتها في أكياس أو علب تخزين في الفريزر.

وهي طريقة لا تتطلب الكثير من المساحة داخل الفريزر.

كما أنها سهلة الاستخدام فيما بعد، وهناك طريقة أخرى لحفظ المانجا على شكل مكعبات.

على شكل مكعبات. حيث تقطع إلى مكعبات بالحجم المطلوب وتخزن بنفس الطريقة وهذه هي الطريقة المنتشرة في الكثير من البيوت.

طرق احترافية لحفظ المانجو

هناك طرق أكثر احترافيه وهي عن طريق تقطيع المانجا إلى قطع ثم نشرها على صينية حتى لا يتم أي التصاق بين قطعها ثم يتم وضع الصينية في الفريزر لتتجمد القطع منفردة لمدة 3-4 ساعات ثم نقوم بجمعها كلها في كيس واحد ونخزنها في الفريزر وهذه الطريقة تضمن انفصال كل قطعة عن الأخرى وعدم تلاصقهم معاً وكذلك نضمن الحفاظ على الشكل الخارجي الجميل للمكعبات دون عصر.

طريقة تخزين المانجو

وهناك طريقة أخرى لحفظ المانجو وهي مهروسة لحفظها مباشرة لعمل عصير منها مباشرة دون الحاجة للتقطيع وهي طريقة سهلة وسريعة الاستخدام وتوفر الكثير من المساحة في الثلاجة.

هناك طريقة أخرى أيضا وهي بإضافة السكر إلى قطع المانجو عند التخزين سواء المانجا القطع أو المهروسة خاصة حيث يعمل السكر كمادة حافظة قوية تحفظ طعم وجودة المانجا.