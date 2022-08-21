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عمر شويل - جدة التخلص من الرؤوس السوداء من أول استخدام وتنظيف مسام الوجه والتخلص من الأوساخ، حيث تواجه بعض النساء مشكلة شائعة وهي تراكم الأتربة والدهون والأوساخ على الوجه في عدة مناطق لتسبب ما يعرف بالرؤوس السوداء على الأنف والوجنتين وهو ما ينعكس على حالتهم النفسية ويسبب لهن الشعور بالإحراج أمام الآخرين، كما يقلل من جمالهن ونضارة بشرتهن، وهذه المشكلة لها علاج بسيط حيث يمكن علاجها عن طريق بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء بالأنف، وذلك عن طريق روتين بسيط للغاية بخطوات بسيطة، نستعرضها في هذا المقال.

التخلص من الرؤوس السوداء ببياض البيض

ينصح من يعانون من هذه المشكلة باستخدام بياض البيض كوصفة طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء بشكل نهائي وذلك عن طريق المداومة على هذه الوصفة بشكل مستمر.

المكونات

بياض بيض

طريقة التخلص من الرؤوس السوداء بسرعة

يتم أولاً خفق بياض بيضة جيداً ثم يتم وضعه على الأنف عن طريق غمسه في منديل ثم لصق هذا المنديل على الأنف، ثم الانتظار لمدة 20 دقيقة ثم القيام بنزع هذا القناع عن طريق تقشير القناع من على الأنف.

وصفة الشاي الأخضر للرؤوس السوداء

يساعد الشاي الأخضر على تنقية الجسم من السموم والآفات سواء عن طريق شربه أو عن طريق استخدامه في المجال التجميلي والوصفات الطبيعية وله مفعول قوي أيضا في التخلص من الرؤوس السوداء بالأنف.

طريقة التحضير

يتم خلط ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر مع الماء، ونقوم بفرك الأنف بالخليط لمدة ثلاث دقائق مستمرة، ثم بعد ذلك يتم شطف الأنف بالماء جيدا ثم دهن الأنف بمرطب مناسب ويمكن تكرار الوصفة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.

وصفة الحليب والعسل للرؤوس السوداء

للحليب والعسل فوائد كثيرة خاصة في إزالة خلايا الجلد الميتة والزيوت المتراكمة والبكتريا، وبالتالي فهو فعال للرؤوس السوداء بالأنف.

طريقة عمل الماسك

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من الحليب مع ملعقة مماثلة من العسل الأبيض ثم نضعه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، وننتظر بعدها لحين أن يبرد الخليط ومن ثم يوضع هذا الخليط على الأنف وذلك وهو مدهون على منديل ورقي أو شريط قطني ويزال بعد 15 دقيقة، بعد تقشير الخليط يتم وضع مرطب بعد ذلك.

ماسك الجيلاتين لإزالة الرؤوس السوداء