الهريسة الشامية بكل تكاتها في المنزل بملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة

تعد الهريسة الشامية من أبسط أنواع الحلويات التي يسهل القيام بتحضيرها كما أن تتميز بطعم لذيذ يعشقه الجميع، ولكن يختلف شكلها وطعمها من طريقة إلى أخرى على حسب من يقوم بتحضيرها، وتتكون من مكونات بسيطة غير مكلفة وفي إمكانيات جميع طبقات المجتمع ولا تتطلب أيضاً وقت كبير للقيام بها لأن طريقة تحضيرها سريعة ولا يوجد فيها أي تعب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل الهريسة الشامية وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة حتى يتغلب كل من يقوم بتحضيرها على أي صعوبة تواجهه.

مكونات عمل الهريسة الشامية

تختلف مكونات عمل الهريسة الشامية من طريقة إلى أخرى فهيا بنا نتعرف على مكونات هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نصف كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

٣ أكواب من السميد متوسط النعومة.

كوب وربع من الفستق المفروم.

¾ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الشربات.

الشربات

٢ كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب ونصف من الماء.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه الحلوى الشامية من أفضل الطرق وأسهلها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

في البداية نقوم بتحضير الشربات عن طريق وضع السكر والماء مع بعض في إناء ونقلبهم حتى يذوب السكر. ثم نضيف عصير الليمون ونحرك ونتركه يغلي لمدة دقيقتين ثم نرفعه ونتركه جانباً. بعد ذلك نضع السميد والسكر والبيكنج بودر والحليب البودرة في إناء ونفركهم جيداً باستخدام اليد. نضيف على المكونات السابقة الزبدة والشربات ونفرك أيضاً باليد. ثم نسكب كمية الماء عليهم ونخلط حتى تمتزج جميع المكونات مع مراعاة عدم الفرك. ندهن الصينية بالطحينة ثم نسكب بها الخليط مع مراعاة تسوية الوجه وأن تكون بسمك ٢ سم. نغطي الصينية بورق النايلون ونتركها لمدة تتراوح ما بين ٤ إلى ٦ ساعات بدرجة حرارة الغرفة. نرش الفستق على السطح ونضغط عليه قليلاً ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية. نترك الصينية بالفرن لمدة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ دقيقة وبعد مرور ١٣ دقيقة نقوم بتقطيعها وندخلها الفرن مرة أخرى. بعد أن نخرج الصينية من الفرن مباشرة بعد نضجها تماماً نرش عليها الشربات الساخن ثم نتركها حتى تبرد ثم نقدمها.

فوائد تناول الهريسة الشامية

سوف نتحدث على أهم فوائد الهريسة للجسم وهي كما يلي:-

تحتوي الهريسة على كمية من المكسرات التي تحتوي على كمية من الكالسيوم والحديد الجيدة للعظام.

تحمي الجسم من أمراض الكبد والبنكرياس والقلب.

تحتوي على مجموعة من الدهون المفيدة وليس الضارة تمد أعضاء الجسم الداخلية بالطاقة.

يوجد بها نسبة عالية من الزلال الصحي الخالي من الطفيليات.

طريقة عمل الهريسة النبكية

تعتبر الهريسة النبكية من أنواع الحلويات المحببة لدي الجميع وطريقتها كما يلي:-

نصف كوب دافئ لبن زبادي.

٣ أكواب من السميد الخشن.

كوب ماء.

فنجان من السمن.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب مكسرات.

الطريقة