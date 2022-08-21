لشعر انسيابي.. استخدمي كريم بانثينول لفرد وترطيب الشعر المجعد بخطوات بسيطة

كريم بانثينول لفرد وترطيب الشعر، يعد الشعر الناعم والانسيابي حلم كل فتاة، لذلك يلجأن العديد منهن إلى فرد الشعر بالمواد الكيميائية للحصول على شعر ناعم وجذاب ولكنها عالية الأسعار وسرعان ما تسبب العديد من المشاكل من تقصف في الشعر وتساقطه بشكل كبير، علاوة على ذلك يبحثن العديد منهن إلى طرق أخرى للقيام بفرد الشعر دون أن تعرض الشعر للتلف، فقد تعرف العديد منهن على وصفات طبيعية يتم إدخال كريم البانثينول إليها فهو له العديد من الفوائد للشعر والذي يمتاز بمنح الشعر النعومة واللمعان وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم بانثينول لفرد وترطيب الشعر

يمكنك إعداد وصفة لفرد الشعر في المنزل بواسطة كريم البانثينول وذلك من خلال الآتي:

مقدار أنبوبة من كريم البانثينول.

مقدار ثلاث ملاعق كبار من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء وإضافة الكريم وكذلك زيت جوز الهند وخلطهم جيداً.

ثم يتم تقسيم الشعر وتوزيع الخليط على كامل الشعر وتركة عدة ساعات للحصول على شعر ناعم ثم يغسل الشعر جيداً، وتكرر الوصفة أكثر من مرة للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

وصفة أخرى لفرد الشعر

إحضار أنبوبة من كريم البانثينول.

ثم إضافة كل من ملعقة من الجلسرين

وكذلك زيت الشيا وإضافة زيت الأفوكادو والجوجوبا وكذلك الأرجان.

طريقة التحضير:

يتم خلطهم جيداً للحصول على خليط متجانس.

ثم يتم تقسيم الشعر وتوزيع الخليط على كافة الشعر وتركة عدة ساعات للحصول على شعر انسيابي.

يتم غسل الشعر جيدا وتكرر الوصفة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

فوائد البانثينول للشعر

علاوة على ذلك للبانثينول فوائد عديدة للشعر والتي تكون كالآتي:

يعمل على تنعيم الشعر بشكل كبير وجعله انسيابي.

ثم يعمل على ترطيب الشعر بشكل كبير ويقلل من هيشانه.

يمنع تقصف الشعر الذي يعاني منه العديد من السيدات.

يقضي على التهابات فروة الرأس.

يعمل على معالجة الشعر وتنعيمه بشكل كبير.

يقضي على الشعر الأبيض ويؤخر ظهوره.

يكسب الشعر المعان والقوة.

في الختام فقد تعرفنا على كريم بانثينول لفرد وترطيب الشعر ومكونات الوصفة وطريقة تحضيرها بأكثر من طريقة للحصول على النتيجة المطلوبة، كما تعرفنا على فوائد البانثينول للشعر.