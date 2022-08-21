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تبحث الأمهات بشكل كبير عن طريقة فطائر الشاي الهشة، حيث أننا في الصباح نحتاج إلى تناول شيء خفيف مع الشاي حتى نستطيع استقبال اليوم بخفة، وتعتبر المعجنات وفطائر الصباح هي ألذ شيء يمكنك تناوله وتتميز بسهولة تحضيرها ويمكنك تحضيرها في الطاسة بدلًا من الفرن وبالتالي لا تكلفك وقت أو مجهود، وسنوضح لكم في سطور مقالنا التالية خطوات عمل الفطائر الصباحية التي يمكنك تقديمها على مائدة الإفطار وتحتوي على كل العناصر الغذائية المفيدة وتتميز بخفتها على المعدة. طريقة فطائر الشاي الهشة في المنزل مكونات عمل الفطائر:- كوب كبير من الحليب الدافئ.

كمية مساوية للحليب من الماء الدافئ.

نصف كوب سمسم محمص.

زيت نباتي.

حبة بيضة كبيرة.

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح الأبيض.

خميرة جافة أو فورية.

دقيق متعدد الاستخدامات. مكونات دهن سطح الفطائر:- صفار بيضة كبيرة.

كيس فانيلا.

سمسم. خطوات عمل فطائر الشاي الهشة:- اخلطي الحليب جيدًا مع الماء والخميرة والسكر في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا ثم قومي بتغطية الخليط لمدة خمس دقائق تقريبًا.

بعد ذلك اخفقي البيضة مع الزيت وصبيهم على الخليط السابق وقلبيهم حتى يتجانس الخليط وبعد ذلك قومي بإضافة الملح والسمسم والدقيق.

اعجني الخليط بيديك لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى تصبح العجينة طرية ثم قومي بتغطيتها لمدة ساعة كاملة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى كرات حجمها متوسط وكل كرة مساوية للأخرى ثم ضعيها في صينية مدهونة بالزيت وغطيها مرة أخرى حتى تختمر.

بمكونات دهن سطح العجينة ابدئي في وضعهم على الكرات وفردي الكرات قليلًا داخل الصينية وضعيها في فرن مسخن مسبقًا وأغلقي باب الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا.

بعد أن تتأكدي من أنها نضجت تمامًا أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد وابدئي في تقديمها لأطفالك وزوجك وضيوفك مع الشاي أو العصائر. أسرار نجاح الفطائر الهشة الحرص على عدم ملء الفطائر بالحشوة لأنها تنضج في الفرن ويؤدي ذلك إلى خروجها من العجينة.

عدم فتح باب الفرن على الفطائر إلا بعد أن تتأكدي من نضج الفطيرة بشكل كامل. عمر شويل - جدة فطائر الشاي الهشة السريعه بالعجينة الهشه القطنية مفيده للصغار والكبار - ثقفني

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