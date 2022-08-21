مسحه واحده بدون الم… وصفة التخلص من الشعر الزائد بملعقة من النشا نتيجة خرافيه ارخص من الليزر

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عمر شويل - جدة تعد الطرق التقليدية القديمة في ازاله الشعر، من الطرق التي تسبب الكثير من الألم للكثير من النساء، هذا بجانب التسبب في تهيج واحمرار البشرة، كما أن الاعتماد على المواد الكيميائية يسبب أيضا تحسس البشرة، ويبدأ بعد يومين ظهور الشعر من جديد، ولكن أصبح الحل الآن هو الاعتماد على الوصفات الطبيعية ذات المكونات الطبيعية وخاصة النشا، وذلك لأن النشا صنفه الكثير من العلماء أنه من أفضل الطرق الطبيعية لإزالة الشعر، لأنه يزيل الشعر بسرعة وسهولة وبدون الشعور بالألم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفات النشا لازالة شعر الوجه والجسم.

وصفات ازالة الشعر الزائد بالنشا

أن الاعتماد على النشا في ازاله الشعر، لا يسبب أي تأثير على البشرة كما أنه يمنع ظهور الشعر لمدة طويلة، وتوجد الكثير من الوصفات التي يمكن استخدامها للتخلص من شعر الوجه والجسم، ولعل من أشهرها الآتي.

وصفة النشا والليمون لإزالة الشعر الزائد

أن الليمون يحتوي على فيتامين سي، والذي يساعد في تفتيح البشرة، لذا فهو يعمل مع النشا على تفتيح وتوحيد لون البشرة، و هذين المكونين معا يتم استخدامهم لازاله الشعر بدون أي مجهود، وذلك عن طريق إحضار الآتي:

عصير ليمونة

1 ملعقة كبيرة من النشا

طريقة التحضير

في إناء أضيفي عصير الليمون الى النشا، وامزجيهم جيدا.

قومي بأخذ كمية مناسبة من الخليط وضعيها على الشعر باتجاه نمو الشعر وادهني بحركه دائريه.

اتركي هذا الخليط لمدة عشر دقائق.

قومي بتقشير هذا الخليط عن طريق فركه في عكس اتجاه الشعر.

بعدها نشطف الوجه بالماء الفاتر.

وصفة النشا وزيت الزيتون

تعد هذه الطريقة في ازاله الشعر من الطرق الأكثر فاعلية، لكن ايام استخدامها لابد من استخدام ماكينة إزالة الشعر بعد استخدام هذه الوصفة، هذا الأمر يمنع ظهور الشعر لفترة طويلة، والمكونات هذه الوصفة:

ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة الإعداد