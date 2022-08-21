اقوى كيراتين طبيعي… شعر ناعم ومفرود فقط بملعقة قهوة ونشا والنتيجه مضمونه 100%

قد تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر الخشن والمتقصف، وتلجأ الكثير منهم لعمل كرياتين الشعر، ولكن الأمر الذي لا يعرفون الكثير أن الكيراتين يحتوي على مواد كيميائية تدمر بصيلات الشعر على المدى البعيد، ويكمن السر وراء الحصول على شعر ناعم ومفرود دون اللجوء إلي عمل الكيراتين، هو القهوة التي تحتوي على عناصر غذائية تفيد صحة الشعر وتساعد على إعادة ترميم الشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفات القهوة بديل الكيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد.

القهوة والنشا لفرد الشعر الخشن

أن القهوة الكثير من الفوائد الصحية للشعر، حيث أن القهوة تساعد في تحفيز نمو بصيلات الشعر، وتجعل الشعر مفرود وتعطتيه لمعانًا وقوة، ولعمل ماسك القهوة نحتاج الى المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من خل التفاح

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

طريقة الإعداد الوصفة

في البداية نحضر وعاء نضيف إليه كمية من الماء.

ونضيف إليها القهوة ونتركها لتغلي جيدا.

بعد ذلك نضيف إلى مزيج القهوة النشا وتقبلهم جيدا، للحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك نقوم بإضافة زيت جوز الهند وخل التفاح والقرنفل المطحون وتمزج المكونات.

لاستخدام الخليط على الشعر لابد من غسل الشعر جيدًا.

بعد ذلك ناخذ كميه من الخليط وندهن بها الشعر ونتركه لمدة ساعتين.

بعد مرور ساعتين يغسل الشعر كالمعتاد.

وصفة القهوة وزيت الزيتون لمنع تقصف الشعر

من المعروف عن زيت الزيتون فوائد التي لا تحصى للشعر، فهو يعمل على ترطيب فروة الرأس، ويعالج التقصف كما أنه يزيد من كثافة الشعر وينعمه، وكل ما نحتاجه لعمل وصفة القهوة وزيت الزيتون هو:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من القهوة

طريقة الإعداد