نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زى القطن.. خبز الحليب بالعجينة السحرية هش وخفيف للفطور والعشاء سهل وسريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة خبز الحليب بالعجينة السحرية هش وخفيف كالقطن تتمنى الأمهات من أنها تقوم بتحضير الخبز في المنزل، بما أنها تجيد الكثير من أنواع الأطباق المتنوعة، فلن يصعب عليها القيام بإعداد الخبز وما بالك أن تقومي بصنع خبز ناجح وأيضاً يمد الطفل بالكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تبحثين عن أي طريقة تمكن طفلك من تناولها، وهو خبز الحليب الهش، من أفضل أنواع المخبوزات التي يقبل عليها الكثير ويبحث عنها ربات البيوت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لأننا في هذه الفترة نهتم بأن نوفر تغذية تقوي جهاز المناعة ليكافح الأمراض والعدوي الفيروسية المنتشرة، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على طريقة بسيطة لعمل خبز الحليب في المنزل.

خبز الحليب بالعجينة السحرية هش وخفيف كالقطن

لا تخلو أي مائدة من تواجد الخبز الذي يقدم مع الأطباق الرئيسية من الطعام، فتعالي معي لتتعلمي وصفة جديدة لعمل خبز الحليب:

المكونات:

كوبان من الدقيق.

بيضة.

ملعقتين حليب بودرة.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة ونصف من السكر.

ملعقة خميرة.

رشة ملح.

ماء ورد.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير:

في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق ومن ثم نضيف له الحليب البودر والملح، وتقلب المكونات معاً حتى أن تتجانس معاً. نقوم بإضافة البيض ونخلط المكونات معاً من جديد، حتى أن تختلط مع بعضها البعض. في كوب صغير نضع كلاً من الخميرة مع السكر وماء الورد وتقلب معاً وتترك. نقوم بتسخين الماء على النار حتى أن يصبح دافئ، ومن ثم نقوم بسكبه على خليط الدقيق مع الخلط بشكل مستمر حتى أن تتجانس المكونات، ويغطى ويترك قليلاً حتى أن تتفاعل المكونات. نقوم بإضافة خليط الخميرة للدقيق ومن ثم نقوم بمزج المكونات معاً حتى أن نحصل على عجينة متماسكة وطرية لا تلتصق بيدك أثناء العجن. نقوم بدهن الخليط بزيت الزيتون وتغطى وتترك جانباً لمدة نصف ساعة حتى أن تتخمر. نقوم بتقسيم العجين لكرات بأحجام متساوية وتدهن بالزيت وترص بصينية وتترك حتى أن تتخمر. تدهن كرات العجين بالبيض المخفوق، وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

خبز الحليب السريع

العجين الياباني السحري وخبز الحليب اللذيذ سهلان ومصنوعان من مكونات موجودة في كل منزل.

سنقوم بإعداد خبز حليب لذيذ مع إضافة خبز طبيعية، مما يجعل هذه الوصفة سهلة واقتصادية؛ لأن المكونات متوفرة في كل منزل، ويمكن تناول الخبز مع المربى أو النوتيلا، يجب حشوها بالنوتيلا أو الجبن قبل الخبز.

أربعة أكواب من الدقيق يساوي 580 جرام

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب واحد بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من الحليب

ربع كوب من الزبدة يساوي 50 جرامًا

بيضة

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة

قليل من الملح

ربع كوب سكر

كتلة سائلة محسنة

كوب به ربع ماء فقط.

ثلث كوب دقيق

طريقة التحضير:

أولاً في وعاء نقوم بعمل محسن العجين أضف كوبًا إلا ربع من الماء فقط وثلث كوب من الدقيق، نضع المقلاة على النار ونستمر في التحريك باستمرار حتى يصبح الخليط كثيفًا جدًا وشفافًا، ويتم شد الخليط باستمرار يُرفع عن النار، ثم يُسكب في وعاء ويُترك جانباً.

في الخلاط الكهربائي أو الوعاء، يمكنك استخدام الخلاط اليدوي أو العجن باليد فقط، وإضافة الدقيق والسكر والخميرة الفورية ومُحسِّن الخبز الذي صنعته سابقًا.

في وعاء آخر نضيف الحليب الساخن والبيض، ونخفق حتى يتجانسوا، نضيف الحليب المجفف إلى الدقيق ونخلط الحليب والبيض ونبدأ بالعجن لمدة 4 دقائق حتى تتماسك العجينة، ثم نضيف الزبدة ونعجن، نقوم بفركه جيداً بالخلاط حتى نشعر أنه في مكانه أو حتى يصبح ناعماً بحيث لا يلتصق بأيدينا.

ضعيه في وعاء وغطيه واتركيه حتى يتضاعف حوالي ساعة بمجرد تخميرها، ضعيها على حصتك، اقطعيها إلى نصفين وثلاثين لكل منهما.