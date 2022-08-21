أحلي كريب شهي ولذيذ لأولادك في المنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم الكبري

الكريب من أحلي وأطعم المعجنات والأكلات المفضلة والمحببة لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير في جميع أوقات اليوم، ولهذا تسعي كل إمرأة في البحث عن أفضل طريقة لعمل أحلي عجينة الكريب البيتي وبدون تعب أو إرهاق وبطعم أحلي من المحلات والمطاعم الكبري، وذلك لعدم شراء هذه الأكلات من المطاعم خوفا علي صحتهم وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي أنتشرت فيها العديد من الملوثات والأمراض، وقد يوجد للكريب أنواع عديدة وجميعها مميزة وذات طعم لذيذ فمنها كريب حلو وكريب حادق، فمن الحادق يوجد كريب جبن أو كريب شاورما فراخ أو كريب لحمة، ومن الحلو يوجد كريب شوكولاته أو نوتيلا، وكل تلك الأنواع المختلفة والمتنوعة يقبل على تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، والكريب من الأكلات المحبب تناولها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في الرحلات والمصايف بشكل كبير، حيث تعتبر من أكثر أنواع الأكلات السريعة في التحضير والصحية والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والسهلة وبأقل تكلفة ممكنة وذلك لعمل أحلي وأطعم كريب.

طريقة عمل عجينة الكريب ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي عجينة الكريب الشهية واللذيذة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية في المنزل، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بطريقة سليمة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها وإختيار أفضلها واضمنها من الناحية السليمة والصحية والمفيدة لصحة جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، ولضمان عمل الكريب الشهية بطريقة سليمة وصحية وخاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي أنتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة جداً على صحة وسلامة أفراد المواطنين بشكل كبير في جميع أنحاء دول العالم وخاصة في مصر بشكل كبير، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة أفراد العائلة بشكل كبير وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية السليمة والعناية الجيدة لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية.

المكونات

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير