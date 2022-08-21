صبغ الشعر باحترافية… القهوة لتلوين الشعر وتغطيه الشيب افضل صبغة في المنزل والنتيجة مبهرة

تنزعج النساء كثيرًا من ظهور الشيب على الشعر، وتلجأ لـ استخدام الأصباغ من أجل إخفائه، إلا أن جميع أصباغ الشعر الصناعية، ومهما كانت ماركاتها وأسعارها، تعتبر ضارة بالشعر على المدى الطويل، حيث تسبب تساقط وتقصف الشعر، وتضعف بصيلاته؛ لذا فمن الأفضل استخدام أصباغ منزلية يتم إعدادها من مكونات طبيعية من المطبخ، وتعتبر القهوة من أفضل الأصباغ الطبيعية الممكن استخدامها لتلوين الشعر، وإليكم الطريقة والتفاصيل.

حبوب القهوة مع البلسم لتلوين الشعر

تعتبر هذه الوصفة من أفضل وصفات صبغ الشعر بطريقة طبيعية، مع الحصول على لون شعر جميل، ويتم تحضير الوصفة واستعمالها كما يلي:

قومي بخلط نصف لتر من الماء مع كوب من حبوب القهوة المطحونة المحمصة.

ضعي الخليط على النار مع التقليب لمدة ربع ساعة.

ثم ارفعي الخليط بعيدًا عن النار، واتركيه يبرد تمامًا.

بعد ذلك، قومي بإضافة البلسم الذي تفضلينه، واخلطيهم جيدًا.

غطي الكتفين بمنشفة قبل تطبيق خليط الصبغة على الشعر، ثم وزعي الخليط على الشعر بواسطة مشط واسع أو فرشاة صبغة.

لمي الشعر كعكة، ثم قومي باستخدام الاسترتش لتغليفه لمنع تناثر الصبغة.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة ساعة ليكتمل تلوين الشعر.

بعد ذلك، قومي بغسل الشعر بماء دافئ بدون شامبو.

كرري الخطوات أكثر من مرة للوصول لأفضل النتائج.

صبغ الشعر باستخدام القهوة مع البيض

يمكن استخدام القهوة في صبغ الشعر بطريقة مختلفة عن الطريقة السابقة، وذلك بالخطوات التالية:

ضعي صفار بيضة في بوتقة عميقة، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

قلبي المكونات جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.

بعد ذلك، قومي بتوزيع الوصفة جيدًا على الشعر بالكامل بشكل متساوي.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة ساعة.

ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو.

كرري الوصفة مرة واحدة فقط كل شهر.

أخطاء لا تفعليها عند صبغ الشعر

ينبغي عهد صبغ الشعر أن تكوني حذرة من الوقوع في الأخطاء التالية:

اختيار لون صبغة لا يلائم لون البشرة؛ مما يجعل النتيجة النهائية غير مُرضية.

سوء توزيع الصبغة على الشعر.

استخدام الماء الساخن في تنظيف الشعر؛ ما يضر ببصيلات الشعر، كما أنه يساعد على سرعة زوال لون الصبغة.

ترك الصبغة على الشعر لمدة أطول من اللازم مما قد يضر بالشعر، وخاصةً عند استخدام الصبغات الصناعية.

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو