نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. إطالة جنونية للشعر بوصفة هندية بدون غسيل توقف التساقط وتفرد الشعر برشة منها قبل النوم في المقال التالي
يعتبر الشعر زينة المرأة وتاجها، وواحد من أهم معالم الجمال والأنوثة لكن جمال الشعر وطوله وملمسه هي أمور تعكس الحالة الصحية له، والتي تؤثر بدورها على حالة المرأة النفسية والتي تسوء في حالة وقوع الشعر أو تعرضه للتلف، كما يُعد طول الشعر رجاء لأغلب النساء واليوم ومن خلال هذا المقال، سوف نعرض طرق ووصفات تمثل كيراتين طبيعي لتطويل الشعر وفرده وعلاج التساقط، وهي وصفات هندية طبيعية مجربة، وقد أثبتت فعاليتها في تحسين مظهره وحالته.
وصفة هندية خطيرة لإطالة الشعر
تُعد هذه الوصفة غنية بفيتامين E؛ لذا فهي تغذي جذور وبصيلات الشعر وتمنع التساقط كما أنها تعالج القشرة الدهنية لفروة الرأس وتعمل على تنشيط الدورة الدموية بها، وهي وصفة آمنة وسهلة التحضير، كالتالي:
مكونات الوصفة
- 3 ملاعق كبيرة من هُلام الصبار.
- ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الروز ماري ويمكن استبداله بزيت اللافندر أو النعناع.
ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- نصف ملعقة صغيرة فيتامين E اختيارية.
التحضير والاستخدام
- قومي بخلط جميع المكونات معًا، وضعيها في بخاخ.
- استخدمي البخاخ في رش فروة الرأس يوميًا قبل النوم، مع التدليك الجيد بلطف.
كرري الوصفة كل يوم لمدة أسبوع.
- وجدير بالذكر أن الروزماري يُعد مكون سحري فعال في تحسين نمو الشعر وتكثيفه وحمايته من التساقط ليصبح صحي وأكثر حيوية.
وصفة الثوم لانبات واطاله الشعر
الثوم من النباتات المعروفة بفوائدها المتعددة للشعر، وتعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات فعالية للحصول على شعر كثيف وطويل.
المكونات
- فصوص رأس كاملة من الثوم مقشرة وسليمة.
- 10 من أوراق الغار.
- نصف ملعقة صغيرة من الروزماري المطحون.
- 10 مسامير صحيحة من القرنفل.
- كوب من الماء
الطريقة
- ضعي الثوم والقرنفل والروزماري وأوراق الغار معًا في وعاء.
- ثم قومي بتقليب المكونات معًا.
أضيفي الماء ثم ضعي الوعاء على النار
- واتركي الخليط حتى يغلي تمامًا.
- ابعدي الوعاء عن النار، واتركيه يهدأ ثم قومي بتصفية الخليط وضعيه في بخاخ.
رشي فروة رأسك قبل النوم يوميًا بكمية مناسبة من الخليط مع التدليك بهدوء.
كرري الوصفة لمدة أسبوعين لنمو أسرع للشعر.
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