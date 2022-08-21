نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التفتيح السريع.. كريم ميبو لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة في يومين فقط في المقال التالي
يعد كريم ميبو لتفتيح البشرة من الكريمات الشهيرة جدًا وهو كريم متوفر في كل الصيدليات بأسعار مناسبة وغير مكلفة نهائيًا، أكد الكثير من المختصين في مجال العناية بالبشرة والجلد بأن كريم ميبو من الممكن أن يدخل في عمل الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعالج ندوب الجلد وآثار الحروق ويحد من ظهور حبوب الشباب والكثير من الفوائد التي يمكن أن تعود على الجلد من استخدام كريم ميبو الطبي.
كيفية استخدام كريم ميبو لتفتيح البشرة
مكونات عمل الوصفة:-
- أربع ملاعق كبيرة من كريم ميبو الطبي.
- كمية مناسبة من ماء الورد.
- أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- عصير ليمون طبيعي فريش.
خطوات عمل ماسك ميبو والنشا لتفتيح البشرة والجسم:-
- أضيفي النشا أولًا مع ماء الورد حتى يتم تذويبه أولًا بعد ذلك قومي بخلط باقي المكونات إلى بعضها حتى تصبح مختلطة تمامًا.
- استمري في تقليب الخليط إلى أن يصبح عبارة عن مزيج سائل وناعم وابدئي في توزيعه على بشرتك ودلكي بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.
- اتركي الخليط على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل أو ساعة على الأكثر بحيث يصل إلى الاستفادة القصوى.
- يجب شطف بشرتك من الخليط وتنظيفها جيدًا بحيث تتأكدي من عدم وجود أي بقايا للخليط عليه ثم قومي بتجفيف البشرة وترطيبها بكريم مرطب مناسب.
- يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج في أسرع وقت.
ما هي أبرز أضرار كريم ميبو؟
حتى تتجنبي أضرار كريم ميبو التي يمكن أن تعود على الجلد يجب أن تتعرفي على الأعراض الجانبية والأضرار التي تنتج منه:-
- من الأفضل أن تقومي بتجربة جزء من كريم ميبو على جزء صغير منه على جلد يديك فهو أقل حساسية من البشرة.
- قد ينتج عن استخدام كريم ميبو احمرار والتهاب وحكة شديدة في الجلد فيجب وقتها التوقف عن استخدامه فورًا وغسل المنطقة وتنظيفها.
- وأيضًا قد ينتج عن استخدامه رائحة كريهة قد تكون غير محببة وقد لا يحتملها بعض الأشخاص.
- ومن أبرز أعراضه الجانبية أنه قد يترك ندوب على بعض أنواع الجلد لونها أصفر ولكن قد تزول بعد غسلها في أغلب الأوقات.
- من الأفضل أن تقومي باستخدام كريم ميبو بعد استشارة الطبيب حتى لا تحدث أي أعراض جانبية.
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