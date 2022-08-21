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عمر شويل - جدة طريقة عمل قهوة سبانش لاتيه، الكثير من الأشخاص لابد أن يبدأ يومهم بفنجان من القهوة، هذا الفنجان هو الذي يساعدهم على الاستعداد لبداية يومهم، حيث تمثل القهوة لكثير من الأشخاص مشروب أساسي يجب أن يتم تناوله كل يوم مرة على الأقل، ولكن مؤخرًا ظهر أنواع عديدة للقهوة، وتعتبر جميعها من مشتقات القهوة، ولكن طريقة التحضير تعتبر مختلفة بشكل كبير عن القهوة التقليدية التي نقوم بتناولها، من هذه الأنواع الحديثة قهوة سبانش لاتيه.

طريقة عمل قهوة سبانش لاتيه

في الآونة الأخيرة قد لحظنا انتشار قهوة سبانش في الكثير من المقاهي، حيث أن الأسبانش أصبح متعارف عليه في كافة دول العالم وأصبحوا يقدمونه لكافة الأشخاص بشكل دائم.

المر الذي يحتم علينا أن نخبركم بهذا المشروب الجديد الذي يمكنكم أن تقوموا بتحضيره وتجربته وأنتم في منازلكم، فالأمر يعتبر بسيط للغاية، بل يمكن لأي شخص أن يقوم بتحضير قهوة سبانش.

يعتبر هذا النوع من القهوة هو نوع أقل تأثير من القهوة على الإنسان، وذلك لأن إضافة الحليب تساعد على خفض تأثير الكافيين المتواجد في القهوة، والذي يؤثر على الإنسان مع مرور الوقت.

ومن هذا المنطلق سوف نقدم لكم طريقة تحضير هذه القهوة، بالمكونات الرئيسية التي سوف تساعدكم في الحصول على كوب من سبانش لاتيه.

طريقة سبانش لاتيه بارد بارنز

ملعقتان صغيرتان من اللبن المكثف.

فنجان كامل من اللبن السائل.

ملعقتين صغيرتين من قهوة إسبرسو.

سبانش لاتيه بارد دانكن

علينا في بداية الأمر أن نحضر محضر الطعام، ونقوم بوضع الحليب اللبن المكثف به، ثم نضيف اللبن السائل، ثم نقوم بتشغيله حتى يتم خلطهم مع بعضهم البعض بشكل تام.

بعد نقوم بوضع خليط اللبن في الكوب الذي سوف يقدم به هذه القهوة، ثم نقوم بوضع كمية الاسبرسو التي لدينا.

من الممكن أن نقوم بوضع بعض مكعبات من الثلج ولكن ذلك حسب رغبة كل منا، كما أننا من الممكن أن نقوم بتزيين الكوب من الأعلى ببعض من مسحوق القرفة.

في نهاية هذا المقال، نكون قد أودعناكم كافة المعلومات التي من خلالها يمكنكم أن تتعرفوا على أفضل طريقة عمل قهوة سبانش لاتيه، والذي سوف يكون مشروبكم المفضل من الآن فصاعدًا.