فطائر السبانخ الهشة تذوب في الفم وسر اللون الذهبي المميز والطعم الخطير

فطائر السبانخ الهشة، تعتبر فطائر السبانخ من المخبوزات المفضلة لدي عديد من الأشخاص، كما أن السبانخ تعد من الخضروات التي تكون غنية بكثير من العناصر الغذائية وأهمها يكون عنصر الحديد، حيث تكون فطائر السبانخ أحد المخبوزات الصحية وأيضًا الشهية والتي من السهل تحضيرها وهذا ما سوف نتعرف عليه.

فطائر السبانخ الهشة

مكونات الفطائر

عدد ٤ كوب دقيق كثير الاستخدام.

نصف كوب من زيت نباتي.

كوب واحد من ماء الدافئ.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة صغيرة من الملح.

الحشو

ربطة سبانخ.

عدد ٢ حبة من البصل المفروم.

حبة ليمون واحدة.

١/٤ كأس من زيت الزيتون.

عدد ٢ معلقة كبيرة من سماق.

ورشة ملح.

فطائر السبانخ اللبنانية

يتم إحضار بولة من أجل نخل الدقيق.

إضافة الخميرة والسكر مع رشة الملح والمزج جيدًا.

يضاف إليهم الزيت والتقليل الجيد.

إضافة الماء الدافئ للدقيق حتى تصبح العجينة متماسكة.

يتم تغطية العجينة وتترك حتى ساعة ليتم تضاعف حجمها.

يتم تقليلها من وقت لآخر.

تحضير الحشو

تقطيع السبانخ والبصل لحجم صغير.

يضاف إلى البصل المقطوع عصير الليمون مع السبانخ.

إضافة رشة الملح مع السماق.

تشكل العجينة لكرات صغيرة وفردها بالنشابة ويوضع الحشو وتم لفه على هيئة رول.

ما سر نجاح عجينة فطائر السبانخ المقرمشة

تمثلت في حوالي ٣ نقاط وهم:

يتم تصفية السبانخ من الماء المتواجدة فيها وهذا يحدث بعد أن يتم تشويحها حتى تضمن ألا تتبلل العجينة بالداخل.

أما عن العجينة فيتم تخميرها على حوالي مرحلتين وذلك بهدف أن تكون الفطائر

هشة وفي نفس ذات الوقت تكون منتفخة بعدما يتم خبزها.

فوائد فطائر السبانخ الهشة

تجد أن عجينة الفطائر بها النشويات التي تقوم بتحويل إلى كربوهيدرات وتعمل على مد الجسم بالطاقة.

أما عن السبانخ فهي بها نسب عالية من عنصر الحديد الذي يكون مفيد خاصًة لمرضى الأنيميا.

أما عن الليمون الذي يتم إضافته فهو يعمل على امتصاص الحديد بشكل جيد.

وكل قطعة من فطيرة السبانخ بداخلها ما يقرب من حوالي ٨٠ سعر حراري.

ولابد أن نضع في عين الاعتبار أن فطائر السبانخ الهشة من أكثر الوصفات المتميزة في المطبخ الشامي، كما أنها تميزت بمذاقها الخاص بها، ويرجع المذاق المتميز إلى عصير الليمون الذي تم إضافته للحشو الخاص بها وهذه الوجبة في الغالب يتم تقديمها في الفطار أو كنوع من أنواع الوجبات الخفيفة.