أحلى من الكوافير .. صبغ الحواجب في المنزل وتغير لونها بطريقه عبقريه وباحترافيه بديل التاتو

يبحث بعض الفتيات عن طريقة صبغ الحواجب في البيت بدلًا من عمل تاتو الحواجب الدائم والذي هو من الأشياء الغير محببة لأنه يضع حاجز بين شعر الحاجب والماء وبالتالي يمنع الوضوء، وبدلًا من استخدامه يجب أن تقوم بعمل صبغة منزلية من مكونات طبيعية تغذي شعر حاجبيك وتحافظ على لونه الأصلي ولا تؤثر به كما أنه لا تمنع وصول الماء إلى الشعر ويمكنك التحكّم في درجة الصبغة بزيادة الكميات أو تقليلها.

طريقة صبغ الحواجب في البيت

المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:-



كمية مناسب من الحناء الطبيعية.

ماء فاتر.

عصير ليمون طبيعي.

خطوات وطريقة استخدام وتحضير وصفة الحناء لصبغ الشعر:-

قومي بإحضار علبة مناسبة وضعي بداخلها المكونات كلها وقلبيهم حتى يصبح قوام الخليط عبارة عن عجينة طريّة.

بعد ذلك قومي بغسل منطقة الحاجب جيدًا وابدئي في فرده بواسطة فرشاة صبغ الحواجب واتركي الخليط على حاجبيك لمدة نصف ساعة تقريبًا.

بقطعة قطن مبللة قومي بإزالة الخليط من عليها ونظفيها جيدًا واستخدمي الوصفة مرتين من كل أسبوع.

أهم خطوات صبغ الحواجب في المنزل

يجب غمس الفرشاة في الخليط وابدئي بمقدمة حاجبيك حيث أن هذه المنطقة تكون كثيفة في الشعر واسحبي الفرشاة حتى تصلي إلى آخر الحاجب.

بعد ذلك قومي بصبغ الشعيرات الصغيرة وكرري الخطوات في الحاجب الثاني بنفس الطريقة بالضبط ولكن قبل ذلك يجب مراعاة أمر هام.

وهو أن تتركي وقت حتى تتأكدي من مدة صبغ الحاجب حتى تستغرقيها في الحاجب الآخر أيضًا بحيث تكون الصبغة نفس الون ونفس الدرجة.

امسحي جيدًا بواسطة قطعة قطنية واضغطي مع المسح حتى تتأكدي من أن الحاجب قد تم تلوينه وصبغه.

قد يكون اللون داكنًا في بداية الصبغة ولكن اتركي الصبغة بعض الوقت حتى تجف من على حاجبيك فقد يؤثر الترطيب في لون الصبغة.

عند الصبغ إذا تناثرت الصبغة إلى أجزاء مختلفة حول الحاجب وعلى البشرة يجب أن تقومي بغسلها مباشرة حتى لا تترك بقعة على المنطقة.

أهم خطوة عند صبغ الحاجب هو تنظيفه جيدًا من أي شعر متناثر وضعي الصبغة على شعر الحاجب فقط ويمكنك وضع الفازلين حول الحاجب حتى لا يؤثر اللون على الجلد.

عندما ترغبين على صبغ الحواجب بمواد طبيعية ليست مضرة بالبشرة، يمكن استخدام مسحوق القهوة سريعة الذوبان، ومسحوق الكاكاو، بالإضافة لبعض المكونات الأخرى والتى تتمثل فى:

ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقتين من زيت جوز الهند الطبيعي

عسل أبيض طبيعي.

وعند التحضير يمكن خلط المكونات مع بعضها البعض، للحصول على عجينة كريمية الملمس، و باستخدام فرشاة المكياج يمكن وضع الصبغة على الحواجب بداية من الحاجب حتى نهايته، ويترك لمده لا تقل عن عشرين دقائق، وبعدها يمكن غسله بالماء الفاتر.