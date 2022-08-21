نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريب الأصلية مثل عجينة المحلات مقرمش وطري في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب، يفضل الكبار والصغار بشكل عام تناول الوجبات السريعة والتي يتم تقديمها من قبل أكثر من مطعم متخصص في هذه الوجبات، وتختلف هذه الوجبات والأطعمة فيما بينها، فمنها البيتزا، وكذلك سندويتشات الدجاج واللحوم وغيرها من الأطعمة السريعة، والتي تكون محل جذب العديد من الأشخاص، ولكن في الواقع أن كل ربة منزل يمكنها القيام بتحضير مثل هذه الوجبات بل وأفضل في المنزل دون الاجة لشرائها من الخارج.

طريقة عمل الكريب

يعتبر الكريب واحدة من أنواع الوجبات السريعة التي ذاع صيتها بشكل كبير، ونالت حب كبير من جانب كافة الأعمار، وأقبلوا على تناولها بشكل كبير، حيث تقدم بأكثر من مطعم ونوع.

ونظرًا لمذاق الكريب الممتاز، وأنه مقصد الكثير من أفراد الأسرة، أصبح هناك تساءل كبير من جانب ربات المنازل عن كيفية تحضير الكريب في المنزل مثل تلك المطاعم التي تقدمة.

ويرجه ذلك إلى عدة أسباب منها، أن ربات المنازل تفضل أن تقدم الطعام لأسرتها بشكل آمن، فعندما تقوم بتحضير الكريب بنفسها لأسرتها، فإنها بذلك تضمن عنصر السلامة لهم بقدر عالي.

من جانب آخر، نرى أن القيام بتحضير الكريب في المنزل، يساعد في توفير الكثير من الأموال، حيث أن تحضيرنا للكريم بأنفسنا، لا يكون نفس تكلفة شراء هذا الكريب من المطاعم التي تقدمة.

وهنا لا يتبقى أمامنا سوى الطريقة التي يمكنكم بها تحضير الكريب، وهذا ما سوف نقدمه لكم في السطور القادمة.

مقادير عجينة الكريب الأصلية

كوب واحد من الطحين.

عدد بيضتان.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من المياه.

ملعقتان طعام كبيرتان من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

عجينة كريب المحلات

في وعاء كبير وفارغ نقوم بوضع كمية الدقيق التي لدينا، ثم نضيف البيض ونقوم بخلطهم سويًا.

بعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات التي لدينا، ثم نقوم بخلطها بشكل جيد حتى يمتزجوا تمامًا.

نحضر طاسة معدنية ونضعها على نار هادئة ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت، ثم نسكب بها ربع كوب من عجين الكريب ونوزعه في الطاسة.

بد أن ينضج عجين الكريب، نقوم بقلبه على الوجه الآخر، ونقوم بتكرار هذه العملية مع باقي كمية العجين.

عزيزتي ربة المنزل يمكنك القيام بحشو الكريب بما تفضلينه، سواء كانت رغبتك أن يكون الكريب حلو ، أو حادق.

في ختام هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم أفضل المعلومات التي يمكنكم من خلالها معرفة أفضل طريقة عمل الكريب، وسوف تحصلون على كريب أفضل بكثير من الذي تقومون بشرائه.