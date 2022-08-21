نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل للركب.. الوصفه الهنديه الصاروخية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه الصاروخ ووقف التساقط وانبات الفراغات في المقال التالي

تعرفي على أفضل وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه، فالوصفات الهندية هي التي اجتاحت عرش الوصفات الأكثر فعالية في الأسواق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنك عمل الخلطات الهندية بنفسك في المنزل والمكونات متوفرة في منزلك ويمكنك الحصول عليها من محلات العطارة ولن تكلفك شيء في حين أنه يتم شراءها بأسعار مبالغ فيها، وتعمل هذه الوصفات على مد الشعر بالكثير من الفوائد العظيمة التي تعمل على تطويل وتكثيف الشعر وتحد من مشكلة التساقط. وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه نقدم إليكم وصفتين من أفضل وصفات تطويل الشعر الهندية وهما كالآتي:- وصفة الحلبة لتطويل الشعر المكوّنات المطلوبة:-

كوب صغير من بذور الحلبة.

كوبان كبيران من الماء الدافئ.

عصير ليمون. خطوات تحضير وصفة الحلبة لتطويل الشعر:- قومي بوضع بذور الحلبة داخل الماء واتركيه بداخله لمدة ثماني ساعات كاملة ثم قومي بخلط الحلبة بعد ذلك داخل الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون وقلبي الخليط بحيث يصبح عبارة عن معجون ناعم واغسلي شعرك وابدئي في فرده بالمعجون.

طبقي الخليط من أول فروة رأسك حتى الأطراف ثم قومي بلّفه بواسطة غطاء بلاستيكي واتركيه على شعرك لمدة ساعتين.

ثم قومي بشطف شعرك بالماء البارد وبعد أن يجف مباشرة قومي بترطيبه بكريم مرطب واستخدمي الوصفة مرتين أسبوعيًا. وصفة اللبن الرائب لتطويل الشعر المكونات المطلوبة:-

كوب صغير من اللبن الرائب.

ملعقة من نشا الذرة كبيرة.

أربع ملاعق صغيرة من مسحوق الأملا. خطوات عمل وصفة اللبن الرائب للشعر:- يجب أن تقومي بشطف شعرك جيدًا قبل استخدام هذه الوصفة للتخلص من بقايا أي كريمات أو زيوت.

بعد ذلك قومي بخلط كل المكونات السابقة حتى تصبح متجانسة ويصبح الخليط كريمي ناعم.

ثم قومي بتقسيم شعرك إلى أربعة أقسام وعلى كل قسم قومي بفرد الخليط جيدًا ودلكي حتى أطراف الشعر.

صففي شعرك وقومي بلّفه وتغطيته بغطاء رأس بلاستيكي ثم قومي بتركه على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

وأخيرًا قومي بشطف شعرك جيدًا وخلصيه من الخليط تمامًا ثم قومي بترطيب شعرك بعد أن يجف واستخدمي الوصفة مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة تطويل للركب.. الوصفه الهنديه الصاروخية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه الصاروخ ووقف التساقط وانبات الفراغات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطويل للركب.. الوصفه الهنديه الصاروخية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه الصاروخ ووقف التساقط وانبات الفراغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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