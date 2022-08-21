اقتصادية والطعم خرافي.. طاجن لسان عصفور بالسجق وابهريهم بتجديد أكلك وسفرتك

طاجن لسان عصفور بالسجق تشتهر الكثير من المطاعم بعمله، ودائماً ما يفضل تناوله معظم الناس، بسبب مذاق الطاجن المميز، لكن يفشل هؤلاء الناس في إعداده داخل المنزل، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

طاجن لسان عصفور بالسجق

إليكم طريقة عمل أفضل طاجن لسان عصفور بالسجق بهذا الشكل الآتي:

المقادير

كوبان من لسان العصفور.

نصف كيلو من السجق البلدي.

ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة.

مكعب مرقة دجاج.

كوبان من الماء.

قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح.

نصف كوب من البصل المفروم.

نصف كوب من الفلفل الأخضر مكعبات.

كوب إلا ربع من الطماطم المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالسجق

تتمثل أولى الخطوات بإحضار مقلاة متوسطة الحجم بها كمية بسيطة من الزيت على نار متوسطة، ثم نضيف إليها السجق.

وبعد أن يتم تحمير السجق في الزيت بالشكل المطلوب، فهنا تأتي خطوة إضافة الفلفل الأخضر والحار والبصل المفروم للسجق، وذلك مع التقليب المستمر.

ومن بعد أن يذبل البصل والفلفل مع السجق، فهنا نقوم برفع المقلاة من على النار.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار مقلاة متوسطة ونضيف بداخلها السمن، ونضعها على النار، ومن ثم نضيف إليها لسان العصفور.

وبعد أن يتم تحمير لسان العصفور، وذلك مع التقليب المستمر مع السمن، فهنا تأتي خطوة إضافة عصير الطماطم وصلصة الطماطم للسان العصفور المحمر.

ثم نقوم بإضافة مرقة الدجاج والماء والملح والفلفل الأسود للسان العصفور، وذلك مع التقليب المستمر.

ويتم ترك لسان العصفور على النار، حتى الغليان.

وبعدها نقوم بإحضار طاجن فخاري، ونضيف بداخله لسان العصفور والسجق، ويفضل تغطية الطاجن بورق ألمونيوم.

ثم نقوم بوضع الطاجن داخل الفرن لمدة تلت ساعة على درجة حرارة تقدر بحوالي ١٨٠ درجة مئوية.

وبعدها نقوم بإزالة ورق الألومنيوم من على الطاجن، حتى يتم تحمير وجه لسان العصفور بالسجق.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن، وتقدم ساخنة، وبذلك تكون جاهزة للتناول.

إلى هنا نكون قد قدمنا إليكم طريقة بسيطة ومميزة لعمل طاجن لسان عصفور بالسجق مثلما يتم إعداده داخل أشهر المطاعم المتخصصة في ذلك، فكل ما علينا فعله، هو الالتزام بالخطوات التي قمنا بعرضها في السابق.