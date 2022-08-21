طريقة خبز الشوفان الصحي المشبع لوصفة ناجحة 100%

يعتبر خبز الشوفان من أنواع الخبز الصحية والتي يطلب تناولها الكثير من الناس، وهذا ما يدفعهم لشراء خبز الشوفان من الخارج، نظرا لفشل إعداده داخل المنزل بنفس طريقة المحلات، لكننا سنقوم بتحويل ذلك الفشل إلى نجاح باهر، وبذلك بعد عرضنا المفصل لأسهل وأفضل طريقة خبز الشوفان داخل المنزل.

طريقة خبز الشوفان

هناك طريقة بسيطة لعمل خبز الشوفان في المنزل بنفس طريقة المحلات، لكن هذا الأمر يعتمد على الالتزام بالآتي:

المقادير

كوبان ونصف من الماء.

كوبان من الشوفان المطحون.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر.

خطوات التحضير

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله الماء والشوفان المطحون والملح والبيكنغ باودر، وذلك مع خلط المكونات جيداً مع بعض، حتى نتحصل على قوام عجين لين ومتجانس.

وبعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح بعض الشيء لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

ثم نقوم بإحضار مقلاة كبيرة الحجم وغير قابلة للالتصاق، ونصعها على النار بدرجة حرارة متوسطة، حتى يتم تسخينها جيداً.

ومن هنا تأتي خطوة إضافة حوالي مغرفة من عجينة الخبز داخل المقلاة، فنترك العجينة حوالي ٣ دقائق حتى تنضج، ثم نقوم بتقليبها على الوجه الآخر لمدة دقيقتين، حتى يتم تحميرها.

فيجب أن يتم الضغط على وجهين خبز الشوفان، وذلك بهدف انتفاخه بالصورة المطلوبة.

وبعد ذلك نقوم بترك الخبز جانبا حتى يبرد تماما، وذلك مع تكرار الخطوات حتى يتم التخلص من كمية العجين.

وبذلك يكون خبز الشوفان جاهز للتناول مع أي طبق على حسب اختيارنا الشخصي.

فالعامل الأساسي لنجاح وصفة خبز الشوفان، هو كمية الماء لكمية الشوفان، فيجب الانتباه المقادير، مع الانتباه إلى طريقة التسوية، حتى نصل إلى نفس شكل ومذاق خبز الشوفان المتعارف عليه داخل أشهر المحلات.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم طريقة خبز الشوفان المميزة، فهذه الطريقة يسهل إعدادها داخل المنزل دون التعرض لأي فشل، لكن مع الانتباه إلى الكثير من التفاصيل التي قمنا بتوضيحها في السابق، وعلى هذا الأساس سنتمتع بخبز شوفان لذيذ دون شراءه من المحلات.