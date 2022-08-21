الفلافل الهشة الساخنة.. الطعمية المقرمشة مثل المحلات وسر العجينة الرهيبة بيتي 100%

مع كل وجبة إفطار يوم الجمعة تقوم الكثير من الأمهات بشراء وجبة الفول والطعمية الشهية التي لا يخلو منزل من وجودها، كما أنها من الأكلات الشعبية اللذيذة ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبحت الطعمية المباعة صغيرة الحجم وكميتها بسيطة جدًا؛ مما دعى الأمهات إلى تحضيرها في المنزل من أجل تناول وجبة كافية وبتكلفة بسيطة؛ لذلك نقدم لكم طريقة عمل الطعمية المقرمشة من خلال المقال.

الطعمية المقرمشة

حضري المكونات التي نعرضها عليك فيما يلي واستمتعي بألذ طعم للطعمية بنفس قرمشة الطعمية التي تشترينها من المطاعم، وذلك كما يلي:

طريقة عمل عجينة الطعمية بالمنزل

كوب من الفول المفصص.

ربطة واحدة من الكزبرة الخضراء.

ربطة واحدة من الكرات.

ملح حسب رغبتك.

فلفل أسود حسب رغبتك.

ملعقة من الكمون.

ربع ملعقة ثوم بودر.

حبتان صغيرتان من البصل الأحمر.

رأس من الثوم مقشر.

طريقة عمل طعمية هشة

في البداية نقوم بتنقية الفول ونقعه في كوبان من الماء لمدة يوم كامل.

بعد ذلك عليك بإحضار كبة كهربائية.

ضعي حبتان البصل في الكبة وقومي بفرمها جيدًا.

قومي بتنظيف الخضروات وقطعيها، وضعيها مع البصل في الكبة.

أضيفي رأس الثوم وافرميها معهم.

الآن ضعي الثوم البودر والبصل البودر.

اضيفي الفلفل الاسود، والكمون ثم ضعي الملح عليهم واخلطي المكونات جيدًا،

وشغلي الكبة حتى تصبح العجينة لينة.

قومي بوضع حبة من البيض عليهم واخفقي مرة أخرى.

سخني كمية غزيرة من الزيت.

هدئي النار، ثم ابدئي في تشكيل العجين على شكل كرة، ثم اضغطي عليها بيديك.

أكملي باقي كمية العجين المراد تحضيرها ثم قومي بجعل النار متوسطة.

اتركي العجين على النار مع ملاحظته حتى يصبح لون الطعمية ذهبيًا.

فقومي بقلبها على الجهة الأخرى إلى أن تصبح ذهبية.

اخرجي الطعمية بعد أن أصبحت مقرمشة على مناديل المطبخ لتتخلصي من الزيت، ثم قدميها ساخنة.

في نهاية مقال الطعمية المقرمشة فقد قدمنا لكم طريقة عمل الطعمية بتكلفة بسيطة ومكونات أغلبها متوفر في المنزل، واستمتعي بتحضير وجبة إفطار لذيذة مزينة بطبقها الرئيسي الطعمية بنفس طعم المطاعم بل وأفضل، ويمكنك تخزين باقي كمية العجين في الفريزر وإخراجها في حين الحاجة إليها.