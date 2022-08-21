لعشاق القرفة.. طريقة السينابون الأصلية المميزة هشة وقطنية وتذوب في الفم من اول قطمه

يعتبر السينابون من أشهر المخبوزات اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الناس، لكن دائما ما يصعب عليهم إعداد السينابون داخل المنزل، لكننا سنقوم بإزالة تلك الصعوبة عند عرضنا المفصل لمقال طريقة السنيبون.

طريقة السينابون

لكي نصل إلى مذاق السينابون اللذيذ بنفس طريقة المطاعم داخل المنزل، فهذا الأمر مرتبط بالالتزام بالآتي:

مقادير عمل السينابون

كوب ماء دافئ.

أربع أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

بيضتان.

ملعقتان من الخميرة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة قرفة للحشو.

كوب من السكر للحشو.

ربع كوب من الزبدة للحشو.

طريقة تحضير سينابون بالقرفة

تتمثل أولى خطوات التحضير بوضع ملعقتين من الخميرة، وملعقتين من السكر داخل إناء عميق به كوب من الماء الدافئ.

بعد ذلك ويتم خلط المكونات جيداً، ويترك الخليط لفترة تقدر بحوالي عشر دقائق.

ثم نضع وعاء على النار به الحليب والزبدة، حتى نقوم بإذابة الزبدة وخلطها بالحليب، ومن ثم نقوم برفع الخليط من على النار دون أن نقوم بغليه.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الحليب والزبدة والدقيق والبيض والسكر على خليط الخمير، وذلك مع العجن باستمرار داخل العجانة الكهربائية، حتى نتحصل على قوام متجانس ومتماسك بعض الشيء.

ثم يتم تغطية العجين وتركها جانبا حتى تختمر تماماً، وذلك لفترة تقدر بحوالي ساعة.

بعد ذلك وبعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا تأتي خطوة وضع كمية الدقيق على سطح طاولة العجين، حتى نتمكن من فردها بالشكل المطلوب.

ثم ونقوم بفردها على شكل مستطيل، وذلك مع إزالة أي اطراف غير متساوية.

بعد ذلك وعلى الجانب الاخر نقوم بإذابة ربع كوب الزبدة، ونقوم بدهن العجينة بالكامل.

ثم بعدها نقوم بوضع خليط السكر والقرفة على العجين بالكامل.

بعد ذلك تأتي خطوة لف العجين بحرص تام.

ثم بعدها نقوم بتقطيع العجين إلى قطع متساوية.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مدهونة بالزيت، ونقوم بوضع قطع السينابون بها، ويفضل دهن وجه السينابون بالزبدة.

بعد ذلك نقوم بخبزها لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة، ويتم تزيين وجه السينابون على حسب الرغبة.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم طريقة السينابون بنفس طريقة المحلات الشهيرة، فسوف نتمتع بمذاق شهي ومميز، وذلك في حال الالتزام الحرفي بكافة المقادير وخطوات التحضير التي قمنا بذكرها في السابق، وبذلك نستطيع أن نقول وداعاً لفشل إعداد السينابون داخل المنزل مرة أخرى.