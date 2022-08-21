نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة ناجحة وسريعة أعملي غزل البنات في البيت بدون ماكينة بطعم زي الجاهز في المقال التالي

بعض الأشخاص لا يستطيعون الاستغناء على الحلويات خلال اليوم، نظرا لاحتياج الجسم السكر احيانا وايضا نظرا المذاق اللذيذ المميز، حيث يوجد تنوع في أطباق الحلوى ويتميز كل طبق عن غيره، حيث يوجد انواع كثيرة من الحلويات الخفيفة مثل البسكويت والكيك ولكن يميل البعض والأطفال خاصة إلى تناول غزل البنات، حيث يعد بمذاق لذيذ وخفيف وبألوان مختلفة ولكن أحيانا يصعب توفيره في اى وقت، فسوف نتعرف عن كيفية صنعه في المنزل لكي يتوافر في كل الأوقات بكل سهولة. طريقة عمل غزل البنات في المنزل المكونات:- كوب وربع من السكر البودر.

الوان طعام غذائية ( احمر وازرق واصفر ).

ملعقة خشبية.

عصا خشبية أو بلاستيكية.

فانيليا. خطوات التحضير نقوم بإحضار بولة متوسطة عميقة ونضيف إليها السكر البودر وعليه اللون الغذائي المناسب.

نحضر قفازات ونقوم بارتدائها ونخلط السكر مع لون الطعام عن طريق اليد حتى يصبح السكر باللون المناسب لديكم ويمكن عمله باللون الابيض.

نقوم بإضافة الفانيليا ونقوم بالخلطه مرة أخري باليد.

نقوم بإحضار وعاء آخر معدنى ونضع به الخليط المعد ويرفع على النار الهادئة ونقلب بالملعقة الخشبية حتى يصبح السكر مكرمل سائل.

نقوم باحضار اناء عميق ذو اطراف عالية ويسخن على نار متوسطة ثم نقوم باستخدام الملعقة الخشب باخد كمية قليلة من السكر المكرمل ونضيفه على الإناء بحركة دائرية على كل حواف الإناء حتى تتشكل خيوط غزل البنات.

نضع غزل البنات في بولة عميقة ونقوم نفس الطريقة مرة أخرى حتى تنتهى كمية الكراميل ويصبح حلوى غزل البنات.

نقوم بتشكيل كرة من غزل البنات ونقوم بإحضار عصا خشبية رفيعة أو عصا بلاستيكي ويلف عليها غزل البنات.

يقدم غزل البنات في العصا بكل الالوان المفضلة لديكم. ملاحظات لتحضير غزل البنات بسهولة:- يفضل استخدام وعاء غير قابل للالتصاق لسهولة التعامل مع غزل البنات.

يحب استخدام سكر بودر لسهولة عملية تذويبه.

إضافة ألوان غذائية او منكهات طبيعية افضل من من المصنعة.

يفضل ابتعاد الاطفال عن مكان تحضير غزل البنات حتى لا يصاب أحدهم بأي إصابات. عمر شويل - جدة بطريقة ناجحة وسريعة أعملي غزل البنات في البيت بدون ماكينة بطعم زي الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة ناجحة وسريعة أعملي غزل البنات في البيت بدون ماكينة بطعم زي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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