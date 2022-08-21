مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال

اختلاف غمقان البشرة يختلف في إستخدام الماسكات المناسبة لتفتيح لون البشرة، حيث كلما كانت البشرة داكنة تحتاج إلى ماسكات قوية تساهم في تفتيح لونها بشكل سريع، ويعتبر من أفضل مقشرات بشرة الجسم هي القهوة، حيث تساهم في التخلص من الخلايا الميتة التي تتراكم على البشرة من الخارج وتسبب ظهورها بشكل داكن، كما تعيد للبشرة لمعانها وجمالها، وتعتبر القهوة من المشروبات المتوفرة في معظم المنازل، لذلك يمكن استخدامها كماسك طبيعي يساهم في تفتيح لون البشرة بسرعة، لذا سوف نوضح لكم طريقة تفتيح لون البشرة باستخدام القهوة في المنزل.

مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج

تتعرض بشرة الوجه والجسم إلى تغيير لونها، وخاصة بشرة الوجه لأنها تتعرض للشمس والأتربة، لذلك تحتاج إلى ماسكات تنظيف بشكل منتظم للتخلص من خلايا الجلد الميت والغمقان في البشرة، ويمكن استخدام ماسك القهوة في المنزل عند العودة من الخارج، كما أن مكونات ماسك القهوة بسيطة وغير مكلفة ولا تؤثر على البشرة بأي ضرر، وتتمثل مكونات وصفة تفتيح لون البشرة في توفير الآتي.

المكونات

ملعقتين من القهوة.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من ماء الورد.

النشا ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج

من أسهل وأفضل ماسكات البشرة هى الماسكات الطبيعية، حيث تساعد على تنظيف البشرة والتخلص من أي غمقان، كما تزيل التصبغات وعلامات حب الشباب، وكذلك يساهم ماء الورد في ترطيب البشرة والتخلص من الالتهابات، والنشا يساهم في شد البشرة والتخلص من التجاعيد، لذلك يمكن استخدام هذه الوصفة السحرية في تفتيح لون البشرة من خلال إتباع الخطوات التالية.