صبغة الشعر باللون الزيتوني، تحرص جميع السيدات والفتيات دائما على التنوع والتجديد في تغيير لون الشعر، ولذلك يقومون بصبغة الشعر ويستخدم الحناء والمواد الكيميائية لتثبيت اللون وبعد هذا المكونين من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه ويعرض بصيلات الشعر إلى التلف والضعف، ومن الصبغات المميزة جدًا التي تتناسب مع معظم ألوان البشرة هي الصبغة باللون الزيتوني، كما أنها من الألوان الجديدة التي تحتاج إلى مكونات مخصوصة للحصول على هذا اللون المميز، وسنقدم لكي سيدتي طريقة تحضير هذا اللون من الصبغة من المنزل بمكونات طبيعية بدون حناء أو أوكسجين أو كيميائية بأقل تكلفة سوف تستغني تماما عن الصبغة الجاهزة.

مكونات صبغة الشعر باللون الزيتوني

نصف كوب من البلسم.

قطرات من لون الطعام الزيتوني.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

قطرات من لون طعام رمادي.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من القرفة.

5 ملاعق من الخل الأبيض.

غطاء للرأس.

كيس بلاستيك.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الزيتوني

من الألوان المميزة جدًا التي يمكنك أن تقومي بصبغ الشعر بها هو اللون الزيتوني، حيث ازدات شهرة هذا اللون من الصبغة في عالم الموضة في الفترة الأخيرة، كما أن هذا اللون يتناسب مع معظم ألوان البشرة (البيضاء، السمراء، القمحي) وغيرها، ولأننا نخشي من أن تقومي باستخدام الصبغة الجاهزة التي يتواجد بها مواد كيميائية، قدمنا لكم صبغة طبيعية من المنزل، طريقة تحضيرها هي:

أولا نأتي بطبق كبير وعميق ونقوم بوضع البلسم و الخل الأبيض ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون وملعقة من القرفة و العسل الأبيض.

نخلط المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم.

ثم نضيف قطرات اللون الرمادي و اللون الزيتوني (سوف تجديهم عند العطار).

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

خطوات صبغ الشعر باللون الزيتوني

من الألوان المميزة جدًا التي يذهب عدد كبير جدًا من الفتيات والسيدات إلي الذهاب إلى مراكز التجميل و الكوافير هو صبغة الشعر باللون الزيتوني، ولكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني سنقدم لكم طريقة صبغة الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية من المنزل بدون صبغات أو مواد كيميائية، وخطوات عمل الصبغة هي:

اولا نحرص على غسل الشعر بالماء الجاري قبل الصبغة بيوم لكي نتأكد من عدم وجود زيوت عالقة في الشعر.

نترك الشعر حتى يجف، ثم نقوم بارتداء القفازات ونقوم بتوزيع الصبغة على الشعر من فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

ثم نقوم بلف الشعر ونغطي الرأس بغطاء و البونية.

بعد ذلك نترك الصبغة على الشعر لمدة ليلة كاملة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الجاري مع تدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك لكي نتأكد من عدم وجود بقايا من الصبغة داخل الشعر.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو لكي نتخلص من رائحة الصبغة، نترك الشعر حتى يجف تماما دون استخدام مجفف الشعر، ستحصلين على صبغة الشعر باللون الزيتوني مثل الكوافير.

محلول تثبت لون الصبغة

سنقدم لكم محلول ثبيت لون الصبغة على الشعر لفترة طويلة، مكوناتة هي:

لتر من الماء.

5 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

طريقة تحضير مثبت لون الصبغة