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طريقة عمل مزيل عرق طبيعي ومبيض، بالتزامن مع فصل الصيف والتعرض لموجات الحر الساخنة، تعاني السيدات من كثرة التعرق، بما يعرضها للإحراج أمام الجميع،لذلك يعد استخدام مزيل العرق ضرورة من ضروريات العناية بالجسم لدى المرأة لتتجنب ظهور رائحة العرق الكريهة، بل والتمتع برائحة ذكية، تعطي شعوراً بالراحة النفسية والانتعاش، وإليك عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تطبيقها من أجل عمل مزيل عرق طبيعي، بالاستعانة بمكونات طبيعية آمنة تماماً على البشرة، بل وتعمل على تفتيحها بشكل ملحوظ، وهو ما تسعى إليه كل امرأة. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي ومبيض المكونات عبوة صغيرة من كريم الجليسوليد.

ملعقة من نبات الشبة المطحون.

ملعقة من بودرة الأطفال.

فنجان صغير من ماء الورد.

ملعقة من المسك السائل. طريقة التحضير نقوم بخلط كريم الجليسوليد مع مطحون الشبة جيداً في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على عجينة.

ثم أضيفي بودرة الأطفال وماء الورد إلى العجينة الناتجة، وقلبي جميع المكونات معاً جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

وأخيراً أضيفي المسك السائل إلى الخليط الناتج، وقلبيه حتى يمتزج تماماً.

اسكبي الخليط الناتج في عبوة مناسبة الحجم ومحكمة الغلق، واحفظيها في الثلاجة لحين استخدام مزيل العرق. طريقة أخري لعمل مزيل عرق بزيت جوز الهند والشبه 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

8 ملاعق من الدقيق.

8 ملاعق من نبات الشبة.

10 قطرات من أي زيت عطري. طريقة التحضير قومي بوضع زيت جوز الهند في حمام مائي، حتى يذوب تماماً.

أضيفي باقي المكونات السابقة إلى زيت جوز الهند المذاب، وقلبيها جيداً بملعقة خشبية حتى يتكون خليط متجانس القوام.

نحفظ مزيل العرق في أحد البرطمانات مناسبة الحجم.

يمكنك حفظ البرطمان في الثلاجة، لحين استخدامه. وصفة الليمون لعمل مزيل عرق طبيعي 3 حبات من الليمون.

ماء. طريقة التحضير قومي بتقطيع حبات الليمون إلى شرائح.

ضعي شرائح الليمون في وعاء به كمية مناسبة من الماء.

ضعي منقوع الليمون على نار متوسطة، وننتظر حتى يصل لدرجة الغليان.

ارفعي الوعاء من على المار، واتركي منقوع الليمون حتى يبرد تماماً. عمر شويل - جدة طريقة عمل مزيل عرق طبيعي ومبيض ومعطر رائحته تدوم 24 ساعة وتبيض فوري للابطين - ثقفني

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